Tigres no sabe ganar fuera del Volcán: el dato que lo acerca al fracaso en Liga MX

El equipo universitario no ha ganado como visitante en el Apertura 2026 y está al borde de quedar fuera de la Liguilla. Pumas y Pachuca serán rivales clave para evitar el fracaso

Los felinos no conocen la victoria a domicilio | Imago7

Tigres está al borde del fracaso en el Apertura 2026 y enfrenta una contradicción que podría terminar con sus aspiraciones de Liguilla: necesita ganar como visitante, pero no ha conseguido una sola victoria fuera del Estadio Universitario durante todo el torneo. El equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich solamente ha sumado tres de 21 puntos posibles en sus siete partidos lejos del Volcán, una efectividad del 14.3% que refleja buena parte de los problemas que han acompañado a los felinos durante el semestre.

Después de perder 2-0 frente a León en la jornada 13, Tigres se mantiene fuera de los primeros ocho lugares de la clasificación general, con apenas cuatro partidos por disputar y la necesidad de recuperar terreno frente a sus competidores directos. El calendario presenta un desafío inmediato: visitar a Pumas y Pachuca de manera consecutiva, dos encuentros en los que los universitarios necesitan cambiar su rendimiento para mantenerse en la pelea por la clasificación.

¿Por qué Tigres es uno de los peores visitantes del Apertura 2026?

Los números de Tigres fuera del Estadio Universitario son uno de los principales motivos de su situación en el Apertura 2026. En siete encuentros como visitante, los felinos acumulan tres empates y cuatro derrotas, sin conseguir una sola victoria.

Tigres solamente supera a FC Juárez en la comparación de puntos obtenidos fuera de casa y tiene las mismas tres unidades que Necaxa, aunque estos dos equipos han disputado seis encuentros como visitantes. La diferencia es que los felinos ya tuvieron siete oportunidades de sumar lejos de San Nicolás de los Garza y todavía no consiguen ganar.

Tigres deberá visitar a Pumas y Pachuca para salvar el torneo

El calendario coloca a los felinos ante dos compromisos consecutivos fuera de casa que podrían definir su futuro en el campeonato. En la jornada 14, Tigres visitará a Pumas en Ciudad Universitaria, mientras que en la fecha 15 enfrentará a Pachuca en el Estadio Hidalgo. Ambos encuentros representan oportunidades para acercarse a los puestos de clasificación, pero también podrían complicar definitivamente sus aspiraciones.

El equipo de Vucetich está obligado a mostrar una mejor versión como visitante, especialmente después de que la derrota ante León terminó con una racha de 14 partidos consecutivos sin perder como local. Ahora, Tigres deberá buscar fuera del Volcán los puntos que dejó escapar en casa, precisamente en el escenario donde ha registrado sus peores resultados del campeonato.

¿Qué necesita Tigres para clasificar a la Liguilla?

Tigres todavía mantiene posibilidades matemáticas de terminar entre los primeros ocho lugares del Apertura 2026, aunque su margen de error es mínimo. Con cuatro partidos pendientes, los felinos tienen 12 puntos disponibles y necesitan sumar la mayor cantidad posible para mantenerse en la pelea.

El escenario más favorable sería ganar sus cuatro encuentros restantes, aunque incluso una cosecha perfecta podría dejar su clasificación dependiendo de los resultados de otros equipos. El cierre tampoco será sencillo en casa, donde los felinos recibirán a Cruz Azul y América, dos rivales que actualmente se encuentran por encima de ellos en la clasificación.

¿Desde cuándo Tigres no se queda fuera de la Liguilla?

La última ocasión en la que Tigres no consiguió clasificar a la fase final de Liga MX fue durante el Clausura 2014, cuando el equipo era dirigido por Ricardo Ferretti. En aquel campeonato, los universitarios no lograron terminar entre los primeros ocho lugares de la clasificación general, aunque conquistaron el título de Copa MX.

Desde entonces, Tigres se ha consolidado como uno de los protagonistas habituales de las fases finales del fútbol mexicano. Ahora, el Apertura 2026 amenaza con poner fin a esa larga etapa de regularidad.

Tigres necesita ganar donde no ha podido hacerlo

La situación deportiva de Tigres ha llegado a un punto crítico. Después de 13 jornadas, el equipo sigue lejos de las expectativas y los resultados como visitante se han convertido en uno de sus mayores obstáculos para alcanzar la Liguilla.

Tigres necesita reaccionar inmediatamente, pero para hacerlo deberá conseguir algo que no ha logrado en todo el Apertura 2026: ganar fuera del Volcán. Pumas y Pachuca serán las primeras dos pruebas de un cierre de torneo que podría definir el futuro deportivo de los felinos.