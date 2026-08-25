Mohamed rompe el silencio sobre Chino Huerta: “A Toluca no viene”

El técnico de los Diablos Rojos también habló del reto de conquistar la Leagues Cup, la recuperación de sus jugadores lesionados y la carga de partidos que ha enfrentado el equipo

El ‘Turco’ no tiene al atacante mexicano en sus planes | Imago7

Antonio Mohamed habló sobre la posibilidad de que César ‘Chino’ Huerta regrese al fútbol mexicano y aseguró que, aunque Toluca no es una opción para el delantero, entiende la decisión que pueda tomar para buscar continuidad. El técnico de los Diablos Rojos explicó que los futbolistas necesitan minutos y que un cambio de rumbo también puede servir para retomar una carrera.

“A Toluca no viene, y con respecto, son decisiones personales y seguramente buscar continuidad en algún lugar donde la pueda tener. Todos los jugadores necesitan jugar, y si no se puede ir a Europa, significa que es un paso adelante siempre”, señaló el entrenador argentino.

Mohamed agregó que volver a una liga conocida no necesariamente representa un retroceso para un futbolista que busca recuperar protagonismo. “A veces un paso atrás es para tomar impulsos y reactivar tu carrera, y la verdad que son muy respetadas”, comentó sobre las decisiones que toman los jugadores cuando buscan nuevas oportunidades.

Sobre la participación del Toluca en la Leagues Cup, el estratega destacó que el equipo llega con la intención de seguir rompiendo marcas después de los resultados obtenidos en los últimos torneos. “Nos hemos acostumbrado este último tiempo a romper rachas y esperemos que podamos hacerlo en este torneo también”, explicó. Además, señaló que sería importante que los Diablos puedan convertirse en el primer equipo mexicano en conquistar la competencia.

El técnico también habló sobre el estado físico de su plantilla y las lesiones que han afectado al equipo durante el calendario. Mohamed explicó que Paulinho ya volvió a trabajar en cancha y espera contar con él durante el torneo. “Paulinho ya salió al campo, así que esperemos que no se pierda ningún partido y lo podamos tener en algún lapso de días”, indicó.

El argentino también hizo referencia a la carga de partidos que ha enfrentado Toluca y cómo ha influido en la preparación del equipo. Para Mohamed, el calendario no ha permitido tener un periodo amplio de descanso en comparación con otros clubes. “Los demás equipos han tenido 40 o 50 días, nosotros no tuvimos nada porque tuvimos que hacer mucho hincapié en el descanso”, explicó.

Mohamed recordó que Toluca terminó su participación en el torneo anterior más tarde que otros equipos y consideró que esa diferencia puede reflejarse en el desgaste físico. “Llegamos hasta el último partido el 30 de mayo, cuando algunos equipos ya habían terminado en abril. Entonces, creo que eso se ve reflejado a la hora de las competencias”, afirmó.

Finalmente, el entrenador dejó claro que las lesiones no serán una justificación para cambiar los objetivos del equipo en la Leagues Cup. “No hay ningún tipo de excusas y nosotros mantenemos nuestro compromiso de buscar ganar la Leagues Cup”, sentenció. Mohamed aseguró que Toluca competirá con el plantel disponible y mantendrá la confianza en sus jugadores jóvenes y en los futbolistas que estén disponibles para los duelos de eliminación directa.

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