Así se van a jugar los octavos de final de la Copa BetPlay 2026

Publicado por Camilo Robles Vento

Se definió el calendario de los octavos de la Copa BetPlay 2026. Los encuentros serán a partido único, como se decidió hace poco.

Balones del fútbol colombiano
Balones del fútbol colombiano | Vizzor Image

Luego de que se decidiera que los octavos de final de la Copa BetPlay se van a jugar a un solo partido, la Dimayor dio a conocer la programación para esa instancia, la cual todavía tiene una llave por definirse. Independientemente de eso, los días horas ya están definidos de las otras series.

Recordemos que por todas las consecuencias que trajo el temblor, se determinó que esa instancia sea a un duelo, al igual que los cuartos. Digamos que esa fue la solución para poder cumplir con el cronograma del fútbol colombiano y en el caso de la entidad, poder respetar el contrato de televisión.

Así las cosas, solo faltaba que se informaran las horas y días de cada enfrentamiento, aunque hay que decir que la llave entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena falta por resolverse. El ‘León’ lleva la ventaja y el que avance se medirá contra Fortaleza.

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Programación de los octavos de final de Copa BetPlay

  • Deportes Quindío vs Llaneros | Miércoles 2 de septiembre | 5:30 p.m. | Centenario.
  • Atlético Nacional vs Deportivo Cali | Miércoles 2 de septiembre | 6:15 p.m. | Atanasio Girardot.
  • América de Cali vs Deportivo Pereira | Miércoles 9 de septiembre | 6:00 p.m. | Por definir.
  • Real Santander vs Internacional de Bogotá | Miércoles 9 de septiembre | 6:00 p.m. | Municipal de Mosquera.
  • Once Caldas vs Alianza | Miércoles 9 de septiembre | 7:00 p.m. | Palogrande.
  • Deportivo Pasto vs Independiente Medellín | Miércoles 9 de septiembre | 8:10 p.m. | Departamental Libertad.
  • Barranquilla FC vs Millonarios | Miércoles 16 de septiembre | 8:30 p.m. | Romelio Martínez.
  • Santa Fe o Unión Magdalena vs Fortaleza | Por definir.

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Vale la pena mencionar que una vez se jueguen esos octavos de final y los cuartos, las semifinales y la final sí serán a ida y vuelta. Resta esperar que las rondas avancen para ver si Nacional logra retener el título o si se coronará un nuevo campeón en este 2026.

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