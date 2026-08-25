Oficial: Pereira no albergará partidos de fútbol por daños tras el terremoto

El ‘Matecaña’ anunció en un comunicado que no se le prestará el Estadio Hernán Ramírez Villegas por el resto del año.

Estadio Hernán Ramírez Villegas tras el terremoto | Vizzor

Oficialmente no habrá fútbol en lo que resta del año en Pereira. El terremoto de 7.4 grados sacudió fuertemente el occidente colombiano, dejando muchas afectaciones en el Eje Cafetero. Una de las ciudades más golpeadas en esa zona del país fue la capital risaraldense.

Además de las decenas de muertes, la ‘Perla del Otún’ suma 120 mil personas damnificadas. Según datos de la Alcaldía de la capital risaraldense, la reconstrucción de varias partes tiene un valor estimado de 10 billones de pesos y cinco años en total. Por lo pronto, avanzan las labores de demolición de estructuras sin ninguna posibilidad de ser recuperadas.

El Estadio Hernán Ramírez Villegas sufrió serios daños, aunque no de estructura, pero que comprometen la realización de partidos en lo que resta del año. De hecho venían adelantando obras en gramilla y pantallas, las cuales tendrían su fecha final de entrega iniciando septiembre. El sismo cambió negativamente los planes.

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Pereira, a buscar estadio como local

Deportivo Pereira ya fue notificado. A través de un comunicado, el ‘Matecaña’ indicó que tendrá que buscar una sede alterna para poder albergar los partidos en condición de local, caso diferente al Palogrande de Manizales y el Pascual Guerrero de Cali, recintos que van restaurándose a medida de que pasen los días.

“Hoy recibimos la notificación de la Cordep, entidad que administra el Hernán Ramírez Villegas, que en lo que resta del año 2026 no se puede utilizar el estadio para ningún evento deportivo o cultural, luego de las afectaciones que sufrió el principal escenario de los pereiranos por el terremoto del 10 de agosto”, reseñó la institución.

“La Alcaldía de Pereira debe adelantar diferentes revisiones y reparaciones por los daños ocasionados pensando en la seguridad de los asistentes a los diferentes encuentros deportivos. Seguiremos trabajando y buscando alternativas para afrontar los compromisos en condición de local, con el objetivo de que nuestra gran hinchada pueda apoyar al Grande Matecaña”, se complementó en el mensaje.

✍️ Comunicado de prensa agosto 25. pic.twitter.com/OIshs60KLe — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) August 25, 2026

Dura noticia para el club, que tenía planteado volver junto a su gente ante Independiente Medellín en la séptima jornada iniciando septiembre. Todo queda en “veremos”, sumándole la posibilidad de liquidación ante los incumplimientos de sus obligaciones. Un panorama muy gris deja el equipo aurirrojo en todo sentido.

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