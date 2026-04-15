Junior y Tolima se enredan la vida en la Copa Libertadores

Ambas escuadras entran en alerta luego de sumar un punto de seis posibles en sus grupos.

Junior y Tolima, dos representantes en Libertadores | Vizzor

Un punto de seis posibles. Así se resume en las dos primeras fechas la actividad de Junior y Deportes Tolima, ambas escuadras que tuvieron el primer sorbo de la cuota colombiana en torneos Conmebol. La Libertadores se hace más cuesta arriba para los inquilinos cafeteros, pues aún no saben de victorias en el inicio de las competencias.

Se prolonga la crisis de resultados, y de formas alarmantes para los dos equipos. El ‘Tiburón’ perdió por la mínima diferencia (1-0) a manos de un Cerro Porteño diezmado, que registraba casi doble dígito de lesionados y un titular sancionado por expulsión. Del otro lado, los ‘Pijaos’ cayeron en Montevideo por 3-1 frente al Nacional de Montevideo.

Rápidamente, pasadas dos jornadas, puede decirse tranquilamente que los dos ya corren en desventaja para meterse en los octavos de final. Al no lograr la victoria en casa, cuando se trata de Libertadores, la misión es ir a cuadrar caja fuera del país. Eso no sucedió, y al contrario, los dos arrojaron registros muy preocupantes.

Junior pecó en La Nueva Olla

El cuadro barranquillero no podía perder por nada del mundo. Su rival, Cerro Porteño, tenía un presente accidentado por la alta cantidad de jugadores en departamento médico. La postura defensiva en el primer tiempo, sin duda, se pagó caro cerca de la hora de compromiso por la efectividad de los guaraníes.

Con todo y eso, la escuadra de Alfredo Arias tuvo escasas oportunidades para ganar el compromiso. El replanteo del rival complicó la vida, además de una pérdida infame de Teófilo Gutiérrez que configuró la única diana. De este modo, Junior cargará con presión en aras de vencer a Sporting Cristal, su próximo rival en el certamen.

Tolima fue aplastado en Montevideo

“Somos mejores que ellos jugando al fútbol”, mencionaba Lucas González en la pausa de hidratación. Parece que no fue así, reflejándose con una dura derrota por 3-1 a manos de Nacional. En un grupo muy combativo, los ‘Pijaos’ ya ceden terreno luego de empatar sin goles contra Universitario y caer de esa manera, agravando la diferencia de gol.

A pesar de un golazo de Brayan Rovira, el cual le dio la vuelta al continente con una magistral pegada de tiro libre, Tolima se quedó corto y fue superado en el complemento. Ahora le queda superar a Coquimbo Unido en el Murillo Toro, esto para seguir vivo y soñar con el boleto a octavos.

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