Atlético de Madrid apuesta por el talento mexicano con Obed Vargas y Severiano García

Mateu Alemany destaca el papel de Obed Vargas y Severiano García en la estrategia del Atlético de Madrid hacia el mercado mexicano.

El Atlético de Madrid confía en el talento mexicano | Imago 7/Reuters

El Atlético de Madrid ha comenzado a fortalecer su relación con el fútbol mexicano a través de decisiones que reflejan una apuesta directa por ese mercado. La llegada de jugadores y la incorporación de perfiles en su estructura deportiva marcan una línea de trabajo que busca aprovechar el talento proveniente de México.

Mateu Alemany, director deportivo del club español, explicó esta postura al referirse a las recientes incorporaciones. “La opinión está clara que está ratificada con hechos y el hecho es que hemos traído a Obed Vargas”, señaló en palabras para TNT Sports, en referencia al futbolista mexicano que se integró este año a la institución. Con ello, el club respalda con movimientos concretos su interés en el desarrollo y proyección de jugadores mexicanos.

El directivo también destacó la presencia de Severiano García dentro del organigrama del equipo. El secretario técnico, quien se integró en 2025, forma parte de la estructura que analiza perfiles y mercados. Alemany consideró que su participación es clave para mantener un seguimiento cercano del fútbol mexicano. “Tenemos una gran ventaja que nuestro secretario técnico es mexicano, con lo cual eso ya es un mensaje”, afirmó.

La presencia de García ha permitido al club contar con un conocimiento directo del entorno futbolístico en México. De acuerdo con Alemany, esto facilita la identificación de jugadores y características que pueden adaptarse al proyecto deportivo del Atlético de Madrid. “Conocimiento total y absoluto del fútbol mexicano”, explicó sobre el rol del directivo.

Además del análisis deportivo, el club considera otros factores que influyen en la integración de jugadores mexicanos. Alemany mencionó aspectos culturales y de adaptación como parte del proceso. “Hay mucho talento, tiene muy buen carácter, la lengua la misma, muchos factores que hacen que estemos muy atentos a ese mercado”, detalló.

La incorporación de Obed Vargas se da en ese contexto, como parte de una estrategia que busca abrir espacio a futbolistas mexicanos en el fútbol europeo. Desde su llegada ha tenido participación en seis partidos, cinco de LaLiga y en la Copa del Rey ganándose poco a poco la confianza de Simeone en el equipo.

Con estas decisiones, el Atlético de Madrid mantiene una línea de trabajo enfocada en ampliar su alcance en distintas regiones, con México como uno de los puntos clave. La estructura deportiva del club y sus recientes movimientos reflejan una apuesta por el talento mexicano dentro de su proyecto.

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