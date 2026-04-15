¿Qué necesita el Toluca para eliminar al LA Galaxy y avanzar a las semifinales de la Concachampions?

Toluca defiende ventaja ante LA Galaxy en una serie de cuartos de final abierta que se define en California rumbo a semifinales

Toluca visita al Galaxy con ventaja 4-2, pero la serie sigue abierta. Imago 7

Toluca llega a la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 con la ventaja en el marcador, pero sin margen para relajarse. El 4-2 conseguido en el Nemesio Diez, con una actuación destacada de Paulinho, le da aire al equipo de Antonio Mohamed, aunque los goles de visitante del LA Galaxy mantienen viva la eliminatoria.

El conjunto mexicano afronta este compromiso en un momento clave de la temporada, donde también compite en la Liga MX con aspiraciones altas. Sin embargo, el foco está completamente en la Concachampions, un torneo que no solo representa prestigio, sino también la oportunidad de pelear por un boleto al Mundial de Clubes. Del otro lado, el LA Galaxy buscará aprovechar su localía en el Dignity Health Sports Park para intentar la remontada. Con figuras de experiencia y la obligación de marcar desde el inicio, el equipo estadounidense sabe que cualquier error puede ser definitivo ante un Toluca que ha mostrado contundencia en momentos clave.

Los resultados que necesita el Toluca para calificar a las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026

Toluca llega al partido de vuelta con una ventaja importante tras el 4-2 conseguido en el Nemesio Diez. Por ello, aquí te dejamos un panorama de lo que necesitan los Diablos Rojos para avanzar y los posibles escenarios que lo dejarían eliminado:

El panorama para el equipo de Antonio Mohamed es favorable, ya que le basta con ganar o empatar en el duelo de vuelta para asegurar su lugar en las semifinales . Incluso, una derrota por la mínima diferencia también le daría el pase, gracias al marcador global.

. Incluso, una derrota por la mínima diferencia también le daría el pase, gracias al marcador global. Existen varios escenarios que pueden cambiar el destino de la eliminatoria. Si Toluca pierde pierde por dos goles de diferencia, pero anota al menos tres tantos, avanza por la regla del gol de visitante.

por la regla del gol de visitante. En caso de caer 2-0, el partido y el pase a la siguiente ronda se definirá en tiempos extra, ya que habría empate global (4-4) y misma cantidad de goles como visitante.

ya que habría empate global (4-4) y misma cantidad de goles como visitante. Por otro lado, si los Diablos pierden 3-1, quedarían eliminados, ya que el global sería 5-5, pero LA Galaxy avanzaría por haber marcado más goles fuera de casa. Asimismo, cualquier derrota por tres o más goles de diferencia dejaría fuera al conjunto mexicano.

La clave para Toluca será clara: evitar una caída amplia y, de ser posible, marcar como visitante, ya que un gol prácticamente obligaría al Galaxy a una remontada mucho más complicada.

¿Cuáles son los criterios de desempate en la Concachampions?

A diferencia de las competencias europeas, donde el gol de visitante ya no es criterio de desempate, en la Concacaf Champions Cup sigue siendo un factor clave para definir eliminatorias. Si tras los 180 minutos el marcador global termina empatado, avanzará el equipo que haya anotado más goles fuera de casa.

En caso de que exista igualdad tanto en el global como en los goles de visitante, el reglamento establece que se disputarán tiempos extra. Durante ese periodo, este criterio se mantiene vigente, por lo que un gol como visitante puede inclinar la serie de inmediato. Si después de los 30 minutos adicionales persiste el empate en todos los aspectos, entonces el boleto se definirá desde el punto penal.

Galaxy vs Toluca: ¿Cuándo es el partido de vuelta?

El partido de vuelta entre LA Galaxy y Toluca, correspondiente a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, se disputará el miércoles 15 de abril de 2026 en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California.

El encuentro está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en un duelo que definirá al clasificado a las semifinales del torneo. La transmisión estará disponible en Fox One para territorio mexicano.

Este compromiso es clave, ya que no solo está en juego el pase a la siguiente ronda, sino también la posibilidad de seguir en la carrera por el título y el boleto al Mundial de Clubes 2029, en una serie donde aún aplica el criterio de gol de visitante en caso de empate global.

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