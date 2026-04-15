Obed Vargas se une a la lista de mexicanos semifinalistas de Champions League

El mediocampista del Atlético integra la lista de mexicanos en semifinales de Champions tras la eliminación del Barcelona

Obed Vargas es el octavo mexicano en semifinales de Champions League | Imago 7

Obed Vargas está en semifinales de la Champions League. El Atlético de Madrid avanzó a la penúltima instancia del torneo tras eliminar al Barcelona con un global de 3-2, en una serie definida por la ventaja de la ida y la resistencia en la vuelta.

Aunque no tuvo minutos en la eliminatoria, Vargas se mantuvo en la convocatoria durante ambos partidos, consolidando su rol como pieza de rotación dentro de la estructura de Diego Simeone en su primera experiencia en el fútbol europeo.

Su presencia en esta instancia lo coloca dentro de un grupo reducido de futbolistas mexicanos que han alcanzado semifinales de Champions League. El nacido en Alaska, que ha formado parte de todas las convocatorias desde que llegó al equipo, se posiciona como una alternativa en mediocampo, con funciones orientadas al control y la disciplina defensiva.

Los colchoneros llegaron a esta instancia tras una serie exigente ante Barcelona. En la ida, disputada en el Camp Nou, el equipo español se impuso 2-0 con goles de Julián Álvarez y Alexander Sørloth. En la vuelta, el conjunto dirigido por Hansi Flick reaccionó con anotaciones de Lamine Yamal y Ferran Torres, pero Ademola Lookman restableció la ventaja global para los locales antes del descanso.

Durante el segundo tiempo del encuentro definitivo, Atlético sostuvo el resultado con una estructura defensiva compacta y transiciones controladas, resistiendo los intentos finales del Barcelona, que terminó con un jugador menos tras la expulsión de Eric García. Con este resultado, el mexicano se suma oficialmente a la lista de jugadores nacionales presentes en semifinales del torneo.

Javier Hernández

Javier Hernández disputó semifinales de Champions League en dos temporadas con dos clubes distintos. En la campaña 2010/2011, con el Manchester United, participó en la serie ante Schalke 04, iniciando el partido de ida en Alemania y registrando una asistencia en la victoria 2-0. Su rendimiento en esa edición fue constante, acumulando minutos en fases previas y consolidándose como titular en la final ante Barcelona, donde jugó los 90 minutos en Wembley

En 2015, ya con el Real Madrid, su rol fue distinto. Llegó a semifinales tras marcar el gol decisivo ante Atlético de Madrid en cuartos de final, pero frente a Juventus participó como suplente en ambos partidos. Ingresó en el segundo tiempo tanto en la ida en Turín como en la vuelta en el Santiago Bernabéu, sin incidencia directa en el marcador. El equipo español fue eliminado con un global de 3-2.

Jonathan dos Santos

Jonathan dos Santos formó parte del Barcelona que alcanzó cuatro semifinales consecutivas entre 2010 y 2013. Durante ese periodo, se mantuvo como jugador de plantilla en el esquema Pep Guardiola, aunque sin participación directa en los partidos de esta instancia. Su presencia se limitó a convocatorias en rondas previas.

En la temporada 2010/2011, cuando el cuadro culé ganó el título, Jonathan estuvo registrado en la plantilla, pero no tuvo minutos ni en semifinales ante Real Madrid ni en la final frente a Manchester United. En las ediciones posteriores, tampoco fue utilizado en eliminatorias, consolidándose como un elemento de profundidad en el mediocampo.

Rafael Márquez

El ‘Kaiser’ de Michoacán fue campeón con el Barcelona | Imago7

Rafael Márquez alcanzó semifinales de Champions League en cuatro ocasiones con el Barcelona, siendo titular en varias de ellas y formando parte de dos equipos campeones. En 2006, disputó ambos partidos de semifinal ante AC Milan como defensa central y posteriormente jugó la final completa ante Arsenal, donde el equipo español se impuso 2-1.

En 2009, fue pieza clave en la estructura defensiva durante la campaña, aunque una lesión sufrida en la semifinal ante Chelsea lo dejó fuera de la final. Aun así fue campeón del torneo. En 2008 también tuvo participación como titular en semifinales, mientras que en 2010 permaneció como suplente sin minutos en la serie ante Inter de Milán.

Giovani dos Santos

Giovani dos Santos integró el plantel del equipo blaugrana que alcanzó semifinales en la temporada 2007/2008. Fue convocado para el partido de ida ante Manchester United en el Camp Nou, aunque no ingresó al campo y no fue considerado para el encuentro de vuelta en Old Trafford.

Tras esa campaña, dejó el club para incorporarse al Tottenham Hotspur en busca de continuidad. Su presencia en semifinales se registra como parte de la plantilla, pero sin incidencia directa en la serie.

Guillermo Franco

Guillermo Franco disputó la semifinal de la Champions League 2005/2006 con el Villarreal, en la primera gran campaña europea del club. Participó como titular en el partido de vuelta ante Arsenal, celebrado en El Madrigal, donde el equipo español buscaba revertir la derrota 1-0 sufrida en Londres.

Durante ese encuentro, Franco generó dos oportunidades claras de gol mediante remates de cabeza y participó activamente en el juego aéreo. Además, tuvo una anotación anulada por fuera de juego en el segundo tiempo. El Submarino Amarillo quedó eliminado tras el penal fallado por Riquelme en los minutos finales.

Carlos Vela

Vela disputó semifinales con el Arsenal | Glyn Kirk/AFP

Carlos Vela formó parte del Arsenal que alcanzó semifinales en la temporada 2008/2009 bajo la dirección de Arsène Wenger. No tuvo minutos en el partido de ida ante Manchester United en Old Trafford, pero ingresó en el encuentro de vuelta en el Emirates Stadium al minuto 79, sustituyendo a Samir Nasri en un contexto adverso para el equipo local.

Al momento de su ingreso, los Gunners ya estaban en desventaja amplia en el marcador global. Vela ocupó una posición abierta en el frente ofensivo durante los minutos finales, sin generar acciones determinantes en el resultado. El equipo inglés fue eliminado con un global de 4-1, en una serie donde su participación se limitó a ese tramo final del segundo partido.

Hugo Sánchez

Hugo Sánchez disputó tres semifinales consecutivas de la Copa de Europa con el Real Madrid entre 1987 y 1989, en un periodo donde fue el principal referente ofensivo del equipo. En todas las series participó como titular y completó los partidos, enfrentando a Bayern Munich, PSV Eindhoven y AC Milan en distintas ediciones del torneo.

En la semifinal de 1988, Sánchez marcó un gol de penal en el partido de ida ante PSV, mientras que en 1989 anotó en el empate 1-1 frente al Milan en el Santiago Bernabéu. A pesar de su producción ofensiva, el equipo no logró avanzar a la final en ninguna de estas campañas.

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