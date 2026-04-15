Andrés Llinás tranquiliza a Millonarios: no está lesionado para enfrentar a Boston River

El defensor era duda porque presentó un problema muscular que lo obligó a salir durante el más reciente partido.

Andrés Llinás, en un partido. – Millonarios FC.

Una situación de incertidumbre se estaba viviendo en Millonarios durante las últimas horas. La posible lesión de Andrés Llinás era un punto de preocupación para el cuadro Embajador de cara a su partido como local en la segunda jornada de la fase de grupo de la Copa Sudamericana 2026. Se pensaba en que podría ser baja frente a Boston River.

Pues la preocupación se ha disipado este martes. A 24 horas del compromiso internacional, el club Embajador oficializó su lista de convocados y el zaguero aparece dentro de los 23 llamados por Fabián Bustos para afrontar un compromiso trascendental. Con su disponibilidad, se espera que integre el equipo titular que salte a la cancha del Estadio Nemesio Camacho El Campín ante el conjunto uruguayo.

La situación que tenía en vilo la participación del defensor era un problema muscular que presentó durante el más reciente juego frente a Santa Fe. Se le vio yendo al suelo mientras se tocaba la parte posterior del muslo izquierdo y varios de sus compañeros avisaron al cuerpo técnico que se requería la atención médica y preparar la sustitución.

El mayor problema radicaba en que no quedaban zagueros centrales para remplazar a Llinás dentro del esquema habitual de tres en el fondo con el que Millonarios ha venido jugando desde que el director técnico argentino asumió el reto. Si está en plenitud de condiciones, el cuadro albiazul podría seguir organizándose como ya está acostumbrado.

La razón por la que no había más jugadores en ese sitio tan sensible del campo es porque Jorge Arias se encuentra suspendido. Su expulsión durante la visita a O’Higgins en Chile ya era un indicio claro de que Bustos optaría por Álex Moreno Paz como el remplazo ideal para continuar utilizando los carrileros que viene prefiriendo.

En medio de la expectativa y muy probable ausencia de Llinás, se esperaba que Millonarios jugara con cuatro defensores y que el espacio libre lo usara para sumar a otro delantero, teniendo en cuenta que debe aprovechar la altura de Bogotá para sumar tres puntos fundamentales y no quedarse relegado en un grupo que también lo enfrentará a Sao Paulo.

Convocatoria de Millonarios frente a Boston River

Así las cosas, la alineación titular del Embajador iría con Diego Novoa en el arco. Los tres zagueros serían Llinás, Álex Moreno Paz y Edgar Elizalde. El medio del campo estaría conformado por Carlos Sarabia, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva, Mateo García y Sebastián Valencia. Por su parte, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras se encargarían del ataque.

Convocatoria. – Millonarios FC.

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