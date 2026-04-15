¡Otra noche negra! Barcelona suma 11 años sin Champions y de fracasos en Europa

El club ha acumulado eliminaciones en distintas fases, incluidas derrotas marcadas como la caída ante Liverpool en 2019 o el 8-2 frente al Bayern en 2020, además de quedar fuera en fase de grupos en dos ocasiones

Los catalanes nomás no pueden entrar a la pelea por la ‘Orejona’ | Reuters

El FC Barcelona volvió a quedarse en el camino en la Champions League, esta vez tras su eliminación ante el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la edición 2025-26. El resultado no solo significó el fin de su participación en el torneo, sino que confirmó una tendencia que se ha extendido por más de una década en el plano internacional.

Con esta derrota, el conjunto blaugrana llegará a once años sin conquistar el título europeo, manteniendo como última referencia la campaña 2014-15. Aquel equipo dirigido por Luis Enrique logró la quinta Champions del club con una plantilla encabezada por nombres como Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar, en una etapa que marcó el cierre de un ciclo dominante en el continente.

Desde entonces, el recorrido del Barcelona en el torneo ha estado marcado por eliminaciones en distintas fases, sin lograr repetir una presencia en la final. En la temporada 2015-16 quedó fuera en cuartos de final ante el propio conjunto colchonero, iniciando una serie de campañas que reflejan la falta de continuidad en el máximo nivel europeo.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en la edición 2018-19, cuando el equipo alcanzó las semifinales. Tras imponerse 3-0 en el Camp Nou frente al Liverpool, el Barcelona fue eliminado en Anfield con un 4-0 que selló el 4-3 global, en una serie que marcó un punto de quiebre en su historia reciente en la competencia.

Al año siguiente, en 2019-20, el club sufrió otra eliminación que dejó registro en el torneo. En los cuartos de final, disputados a partido único, cayó 8-2 ante el Bayern Múnich. Posteriormente, en la temporada 2020-21, fue eliminado en octavos de final por el Paris Saint-Germain con un global de 5-2.

Las dos caras de la moneda en el fútbol | Reuters

Las campañas 2021-22 y 2022-23 representaron un periodo distinto, ya que el Barcelona no logró superar la fase de grupos en ambas ediciones. En esos años, el equipo terminó por detrás de clubes como Bayern Múnich, Benfica e Inter de Milán, lo que lo llevó a disputar la Europa League sin poder avanzar hasta instancias definitivas.

En las temporadas más recientes, el conjunto azulgrana logró regresar a las fases eliminatorias, aunque sin alcanzar la final. En 2023-24 fue eliminado en octavos de final por el Napoli, mientras que en 2024-25 llegó a semifinales, donde cayó ante el Inter de Milán en una serie que terminó 7-6 en el marcador global.

Ultimas temporadas del Barcelona en Europa desde su título de Champions League en el 2015

2015-16 | cuartos de final | eliminado por Atlético de Madrid (3-2 global).

2016-17 | cuartos de final | eliminado por Juventus (3-0 global).

2017-18 | cuartos de final | eliminado por la Roma (4-4 global).

2018-19 | semifinales | eliminado por Liverpool (4-3 global).

2019-20 | cuartos de final | eliminado en partido único por Bayern Múnich (8-2).

2020-21 | octavos de final | eliminado por PSG (5-2 global).

2021-22 | eliminado en fase de grupos, superado por Bayern y Benfica. Accedió a playoffs de Europa League, y superó al Napoli 5-3 global, eliminó 2-1 global al Galatasaray en octavos de final, pero fue eliminado 4-3 global en cuartos de final ante Eintracht Frankfurt.

2022-23 | eliminado en fase de grupos, superado por Bayern e Inter de Milán. Accedió a playoffs de la Europa League, pero fue eliminado 4-3 por el Manchester United

2023-24 | octavos de final | eliminado por Napoli (4-2 global).

2024-25 | semifinal | eliminado por Inter de Milán (7-6 global)

2025-26 | cuartos de final | eliminado por Atlético de Madrid (3-2 global).

La eliminación ante el Atlético de Madrid en 2025-26 prolonga una racha que mantiene al Barcelona lejos del título europeo. A pesar de los cambios en el plantel y en la dirección técnica, aunado al hecho de alcanzar la gloria local (cinco titulos de liga, cinco de Copa y cinco de Supercopa de España), el club no ha conseguido volver a una final internacional desde su última coronación, consolidando un periodo que refleja su situación actual en la Champions League.

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