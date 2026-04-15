Hoy No Circula este 15 de abril 2026: ¿Qué carros no salen el miércoles en CDMX y Edomex?

CDMX y Edomex retoman actividad tras Semana Santa y así aplica el Hoy No Circula este 15 de abril sin contingencia ambiental

Hoy No Circula: conoce el programa en la CDMX | Reuters

La Ciudad de México y el Estado de México retomaron su actividad habitual tras el periodo vacacional de Semana Santa, lo que ha provocado un incremento en la circulación vehicular y el tráfico en las principales avenidas. Por ello, es importante conocer cómo opera el programa Hoy No Circula para evitar sanciones.

Este lineamiento se aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México. Hasta el momento, el programa se mantiene conforme a lo establecido por la Secretaría del Medio Ambiente, aunque puede modificarse en cualquier momento dependiendo de la calidad del aire.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el miércoles 15 de abril de 2026 y cuáles sí?

Para este miércoles 15 de abril no se ha activado Contingencia Ambiental, por lo que el programa Hoy No Circula opera de manera habitual. Este día no podrán circular los vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, con hologramas 1 y 2. Están exentos los autos con holograma 0 y 00, así como los vehículos híbridos.

Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan este miércoles? | @CAMegalopolis

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando los niveles de contaminación superan los 150 puntos del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), lo que da paso a la Fase 1 de contingencia ambiental. En este escenario, se amplían las restricciones y aumenta el número de vehículos que no pueden circular, sin importar el holograma o la terminación de la placa.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

De acuerdo con la normativa vigente, las personas que no respeten el programa Hoy No Circula pueden recibir una sanción que va de los 2,074.8 a los 3,112.2 pesos, equivalente a 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Los conductores que incumplan las disposiciones pueden ser sancionados conforme a la Ley Ambiental, el Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México y el Reglamento de Tránsito Metropolitano vigente. Además, los vehículos pueden ser retirados de la circulación y enviados al depósito vehicular, del cual solo podrán ser liberados tras el pago de la multa correspondiente. En caso de que la infracción ocurra durante una Contingencia Ambiental, los automóviles deberán permanecer detenidos hasta que concluya la restricción.

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