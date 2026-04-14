Club Nacional vs Deportes Tolima, en vivo la Copa Libertadores 2026: resultado y goles de la jornada 2
La contienda se da en un grupo muy parejo, pues la primera fecha presentó empates y las posibilidades están para cualquiera.
¿A qué hora inicia Club Nacional vs Deportes Tolima hoy, 14 de abril de 2026?
El partido se jugará en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo este martes a partir de las 5:00 p.m. de Colombia (GMT-5).
Alineaciones de Club Nacional vs Deportes Tolima para la jornada 2, al momento
Club Nacional: Luis Mejía; Paolo Calione, Sebastián Coates, Agustín Rogel; Baltasar Barcia, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Nicolás Rodríguez; Nicolás Lodeiro, Nicolás López y Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.
Deportes Tolima: Neto Volpi; Daniel Pedrozo, Ian Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Cristian Arrieta, Cristian Trujillo, Brayan Rovira; Jersson González, Adrián Parra y Luis Sandoval. DT: Lucas González.
¿Dónde ver Club Nacional vs Deportes Tolima en vivo? Canales de TV y streaming online
Este encuentro de la Copa Libertadores se podrá ver a través de ESPN en la mayoría de países de Sudamérica, disponibles en los distintos cableoperadores. Quienes tengan una cuenta activa en la plataforma de streaming de Disney+ también podrán acceder.