Cruz Azul vs LAFC en vivo: horario y dónde ver la vuelta de cuartos de final de la Concachampions 2026

La Máquina está obligada a una actuación perfecta en la vuelta si quiere mantenerse con vida en el torneo continental

Horario y dónde ver el Cruz Azul vs LAFC | Claro Sports

Cruz Azul afronta un escenario complicado tras caer 3-0 ante LAFC en el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026. La Máquina está obligada a una actuación perfecta en la vuelta si quiere mantenerse con vida en el torneo continental.

En el caso de Cruz Azul, el contexto reciente en la MLS ofrece un ligero respiro, ya que los resultados del fin de semana muestran cierta vulnerabilidad en el LAFC. Este panorama abre una pequeña ventana para que el conjunto mexicano pueda competir y soñar con una reacción.

La misión no será sencilla, pero Cruz Azul confía en su capacidad ofensiva para intentar acortar distancias desde los primeros minutos. La clave estará en marcar pronto y mantener el orden defensivo para evitar que el rival sentencie la eliminatoria.

Fecha, hora y dónde ver en vivo el partido de vuelta de los cuartos de final de Concachampions 2026

El duelo definitivo se disputará este martes 14 de abril en el Estadio Cuauhtémoc, donde el conjunto celeste buscará apelar a su localía para intentar la remontada. A pesar de la desventaja, el equipo mantiene la esperanza de darle la vuelta a la serie y avanzar a semifinales.

México (CDMX) : 19:00 horas | Fox One

: 19:00 horas | Fox One Centroamérica: 19:00 horas | ESPN y Disney+

19:00 horas | ESPN y Disney+ Estados Unidos : 21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT) | Fox Sports, fuboTV, TUDN y Vix.

: 21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT) | Fox Sports, fuboTV, TUDN y Vix. Argentina : 22:00 horas | Disney+

: 22:00 horas | Disney+ Colombia: 20:00 horas | Disney+

Alineaciones probables Cruz Azul vs LAFC

Nicolás Larcamón podría apostar nuevamente por su esquema 3-4-2-1, un sistema que ha marcado la identidad de Cruz Azul durante la temporada. Este planteamiento le ha permitido al equipo construir su juego a partir de la posesión y potenciar su vocación ofensiva.

Con carrileros largos y dos mediapuntas por detrás del delantero, La Máquina busca generar superioridad en distintas zonas del campo. La intención es mantener amplitud y movilidad constante, apostando por un ritmo dinámico que le permita desordenar al rival desde la circulación del balón.

Además, este sistema exige una salida clara desde el fondo con una línea de tres bien estructurada. A partir de ahí, el equipo intenta progresar con orden y control, evitando pérdidas innecesarias en zonas comprometidas:

Cruz Azul : Andrés Gudiño, Gonzalo Piovi, Amaury García, Willer Ditta, Christian Ebere, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Jorge Rodarte, Luka Romero, José Paradela y Nicolás Ibáñez.

: Andrés Gudiño, Gonzalo Piovi, Amaury García, Willer Ditta, Christian Ebere, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Jorge Rodarte, Luka Romero, José Paradela y Nicolás Ibáñez. LAFC: Hugo Lloris, Ryan Hollingshead, Nkosi Tafari, Ryan Porteous, Sergi Palencia, Marky Delgado, Timothy Tillman, Denis Bouanga, Nathan Ordaz, Tyler Boyd y Heung-Min Son.

Antecedentes y últimos resultados del Cruz Azul vs LAFC en Concachampions

El último antecedente entre Cruz Azul y LAFC previo a la presente eliminatoria donde los angelinos llevan la ya comentada ventaja de 3-0 se remonta a 2020, en un contexto completamente atípico marcado por la pandemia de Covid-19. La emergencia sanitaria obligó a suspender la Liga de Campeones de la Concacaf durante varios meses, lo que alteró el calendario y el formato de la competencia.

Tras una pausa de nueve meses, el torneo se reanudó en diciembre en una sede neutral, cambiando por completo las condiciones de la eliminatoria. La serie entre Cruz Azul y el conjunto angelino fue una de las más afectadas, ya que no se pudo disputar el partido de ida, por lo que todo se resolvió en un solo encuentro.

En ese escenario, La Máquina enfrentó a LAFC en un duelo directo por el pase a semifinales, sin margen de error. El partido terminó inclinándose a favor del equipo de la MLS, que logró imponerse en un compromiso que dejó sin reacción al conjunto cementero.

LAFC se llevó la victoria por 2-1 con anotaciones de Carlos Vela y Kwadwo Opoku, en un resultado que significó la eliminación de Cruz Azul. El equipo dirigido en ese entonces por Bob Bradley aprovechó sus oportunidades y terminó marcando la diferencia en el marcador.

Desde entonces, ese partido se mantiene como el único enfrentamiento oficial entre ambas instituciones. Un antecedente que sigue vigente y que dejó una huella importante para ambos clubes en el plano internacional.

¿Quién avanza en caso de empate global? Conoce el orden de los criterios para clasificar en Concachampions

En las rondas de eliminación directa del torneo, el reglamento contempla distintos escenarios en caso de empate. Si el marcador global se mantiene igualado tras los partidos de ida y vuelta, la serie se prolonga a tiempos extra, con dos periodos de 15 minutos cada uno. En esta instancia, todo se define en el campo y ya no existe ningún tipo de ventaja adicional para ninguno de los equipos.

Si después del tiempo extra no hay un ganador, la clasificación se define desde el punto penal. La tanda de penales se convierte entonces en el último recurso para decidir qué equipo avanza a la siguiente ronda, en un desenlace donde la presión y la precisión son determinantes.

Antes de llegar a ese punto, cuando el global termina empatado en el tiempo reglamentario, entra en juego el criterio de los goles como visitante. Este factor sigue siendo clave en la competencia, ya que el equipo que haya anotado más fuera de casa durante la serie tendrá ventaja directa para avanzar.

Por esta razón, los equipos que juegan el partido de ida como visitantes suelen adoptar una postura ofensiva. Saben que marcar fuera puede inclinar la balanza a su favor, convirtiendo cada gol como visitante en un elemento decisivo dentro de la eliminatoria.

Te puede interesar: