¿Qué necesita Tigres para eliminar al Seattle Sounders y avanzar a las semifinales de la Concachampions?

El equipo mexicano llega con ventaja de 2-0 al partido de vuelta de los cuartos de final en el Lumen Field

Tigres va por el pase a semifinales de la Concacaf. | Imago 7

Los Tigres de la UANL quieren meterse a las semifinales de la Concacaf Champions Cup y para ello necesitan finiquitar la obra este miércoles 15 de abril del 2026, cuando se enfrenten al Seattle Sounders en el juego de vuelta de los cuartos de final, en el Lumen Field.

El equipo de Guido Pizarro llega con una ventaja de 2-0, obtenida la semana pasada en el duelo de ida en el Estadio Universitario, por lo que intentará sellar su boleto a la siguiente ronda en calidad de visitante.

Alcanzar el objetivo está en manos de los felinos ante un Seattle que saldrá a comerse a su rival, con la ilusión de darle la vuelta al marcador con el apoyo de su gente. Eso sí, deberán cuidare de que Tigres no les haga un gol, de lo contrario estarían obligados a anotar cuatro.

👋🏼😎 ¡Los Tigres de México llegaron a Seattle! pic.twitter.com/E24bghWH9b — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) April 14, 2026

Los resultados que necesita Tigres para calificar a las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026

Tras ganar el juego de ida 2-0 en el Volcán, los Tigres estarían avanzando a las semifinales de la Concachampions 2026 con una nueva victoria, un empate y hasta con una derrota por un gol de diferencia en la vuelta de este miércoles en Seattle.

Si el partido termina en el tiempo regular con triunfo para Seattle Sounders por 2-0, entonces habría tiempos extra y de continuar la igualada en el alargue se daría acceso a los penales por el 2-2 en el global.

Eso sí, el equipo mexicano quedaría eliminado si pierden por tres o más goles en este duelo de vuelta, pues se verían superados en el marcador global.

¿Cuáles son los criterios de desempate en la Concachampions?

En las rondas de eliminación directa, el reglamento establece que el primer criterio para definir una serie igualada es el gol de visitante, tomando en cuenta los partidos de ida y vuelta. Este factor favorece al equipo que haya logrado mayor efectividad fuera de casa durante el tiempo reglamentario.

Si la igualdad persiste en el marcador global, el encuentro se extiende a tiempos extra, divididos en dos periodos de 15 minutos. En esta instancia, el gol de visitante deja de tener validez y el único objetivo es romper el empate en el resultado acumulado. Si tras los 30 minutos adicionales no hay un vencedor, la clasificación se define desde el punto penal.

Seattle Sounders vs Tigres: ¿Cuándo es el partido de vuelta?

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions entre Seattle Sounders y los Tigres de la UANL se llevará a cabo este miércoles 15 de abril del 2026 en el Lumen Field de Seattle, en punto de las 21:30 horas de la Ciudad de México.

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