Isaac del Toro en vivo: horario, recorrido y dónde ver la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco 2026

Tras la contrarreloj del lunes, el martes hay una etapa ‘rompepiernas’ entre Pamplona-Iruña y Cuevas de Mendukilo

Dónde mirar la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco | Claro Sports

La Vuelta al País Vasco 2026 arrancó el lunes 6 de abril con la contrarreloj individual en Bilbao. Un día después, el pelotón entra a la carretera para una jornada con múltiples puertos de montaña que pueden ser clave para la clasificación general.

El francés Paul Seixas ganó la primera etapa de esta edición, con tiempo de 17:09.38, mientras que Isaac del Toro quedó a 50.73 segundos de distancia, dentro del Top 15 tras la contrarreloj de 13.9 km. con la que inicia esta Vuelta al País Vasco.

¿A qué hora inicia la carrera de Isaac del Toro en la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco 2026?

La etapa dará inicio en punto de las 13:00 horas, tiempo local en España. La transmisión a través de Claro Sports la podrás seguir en punto de las 7:30 a.m. este martes 7 de abril.

Ruta, recorrido y lista de salida, por equipos, de la etapa 2

La etapa de este martes en la Vuelta al País Vasco es de 164.1 km., saliendo de Pamplona-Iruña y terminando en Cuevas de Mendukilo, y con un desnivel acumulado de 3,268 metros.

Hay siete ascensos durante la jornada, cuatro puntuables para la clasificación de la montaña: Etxauri, de segunda categoría; Zuarrarrate y Aldatz, ambas de tercera categoría a mitad de la etapa, y se termina con San Miguel de Aralar de primera, además del final en ascenso a la Cueva de Mendukilo.

El mapa de la Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco 2026 | Itzulia Basque Country

Estos son los equipos y ciclistas de la edición 65 de la Vuelta al País Vasco:

Soudal Quick-Step : Mikel Landa, Ayco Bastiaens, Steff Cras, Mauri Vansevenant, Martin Svrcek, Ilan van Wilder, Ethan Hayter

: Mikel Landa, Ayco Bastiaens, Steff Cras, Mauri Vansevenant, Martin Svrcek, Ilan van Wilder, Ethan Hayter XDS Astana Team: Clément Champoussin, Lorenzo Fortunato, Sergio Higuita, Harold Tejada, Nicola Conci, Christian Scaroni, Simone Velasco

Clément Champoussin, Lorenzo Fortunato, Nicola Conci, Christian Scaroni, Simone Velasco Groupama – FDJ United : Guillaume Martin, Clément Braz Afonso, Maxime Decomble, Kevin Geniets, Quentin Pacher, Enzo Paleni, Rémy Rochas

: Guillaume Martin, Clément Braz Afonso, Maxime Decomble, Kevin Geniets, Quentin Pacher, Enzo Paleni, Rémy Rochas UAE Team Emirates-XRG: Isaac del Toro, Brandon McNulty, Igor Arrieta, Felix Grosschartner, Domen Novak, Adria Pericas, Marc Soler

Brandon McNulty, Igor Arrieta, Felix Grosschartner, Domen Novak, Adria Pericas, Marc Soler Lidl – Trek: Juan Ayuso, Bauke Mollema, Andrea Bagioli, Julien Bernard, Carlos Verona, Mattias Skjelmose, Quinn Simmons

Juan Ayuso, Bauke Mollema, Andrea Bagioli, Julien Bernard, Carlos Verona, Mattias Skjelmose, Quinn Simmons Red Bull – BORA – hansgrohe : Primoz Roglic, Haimar Etxeberria, Florian Lipowitz, Finn Fisher-Black, Gianni Moscon, Luke Tuckwell, Emil Herzog

: Primoz Roglic, Haimar Etxeberria, Florian Lipowitz, Finn Fisher-Black, Gianni Moscon, Luke Tuckwell, Emil Herzog Decathlon CMA GCM Team: Paul Seixas, Matthew Riccitello, Léo Bisiaux, Jordan Labrosse, Nicolas Prodhomme, Johannes Staune-Mittet, Aurélien Paret-Peintre

Paul Seixas, Matthew Riccitello, Léo Bisiaux, Jordan Labrosse, Nicolas Prodhomme, Johannes Staune-Mittet, Aurélien Paret-Peintre Burgos Burpellet BH: Ander Okamika, Lorenzo Quartucci, José Luis Faura, Sinuhé Fernández, Carlos García Pierna, José Manuel Díaz, Adrián Fajardo

Ander Okamika, Lorenzo Quartucci, José Luis Faura, Sinuhé Fernández, Carlos García Pierna, José Manuel Díaz, Adrián Fajardo Equipo Kern Pharma : Iñigo Elosegui, Iván Cobo, Nil Gimeno, Unai Iribiar, Unai Ramos, Jorge Gutiérrez, Ibon Ruiz

: Iñigo Elosegui, Iván Cobo, Nil Gimeno, Unai Iribiar, Unai Ramos, Jorge Gutiérrez, Ibon Ruiz Movistar Team : Cian Uijtderbroeks, Jorge Arcas, Juan Pedro López, Raúl García Pierna, Natnael Tesfatsion, Roger Adria, Javier Romo

: Cian Uijtderbroeks, Jorge Arcas, Juan Pedro López, Raúl García Pierna, Natnael Tesfatsion, Roger Adria, Javier Romo Team Picnic Postnl : Frank van der Broek, Matthew Dinham, Alexy Fauré Prost, James Knox, Bjorn Koerdt, Juan Guillermo Martínez, Mattia Gaffuri

: Frank van der Broek, Matthew Dinham, Alexy Fauré Prost, James Knox, Bjorn Koerdt, Juan Guillermo Martínez, Mattia Gaffuri Bahrain – Victorious : Pello Bilbao, Roman Ermakov, Rainer Kepplinger, Alberto Bruttomesso, Oliver Stockwell, Antonio Tiberi, Attila Valter

: Pello Bilbao, Roman Ermakov, Rainer Kepplinger, Alberto Bruttomesso, Oliver Stockwell, Antonio Tiberi, Attila Valter Alpecin – Premier Tech : Hugo Houle, Ramses Debruyne, Lennert Belmans, Emiel Verstrynge, Aaron Dockx, Gal Glivar, Luca Vergallito

: Hugo Houle, Ramses Debruyne, Lennert Belmans, Emiel Verstrynge, Aaron Dockx, Gal Glivar, Luca Vergallito Tudor Pro Cycling Team : Juan Alaphilippe, Fabian Weiss, Marco Brenner, Jacob Eriksson, Yannis Voisard, Hannes Wilksch, Luc Wirgten

: Juan Alaphilippe, Fabian Weiss, Marco Brenner, Jacob Eriksson, Yannis Voisard, Hannes Wilksch, Luc Wirgten Cofidis : Ion Izagirre, Alex Aranburu, Emanuel Buchmann, Jamie Meehan, Yael Joalland, Jan Maas, Paul Ourselin,

: Ion Izagirre, Alex Aranburu, Emanuel Buchmann, Jamie Meehan, Yael Joalland, Jan Maas, Paul Ourselin, Caja Rural – Seguros RGA : Fernando Barceló, Jan Castellón, Samuel Fernández, Alex Molenaar, Julen Arriolabengoa, Joan Bou, Joseba López

: Fernando Barceló, Jan Castellón, Samuel Fernández, Alex Molenaar, Julen Arriolabengoa, Joan Bou, Joseba López Euskaltel – Euskadi : Gari Ugarte, Mikel Bizkarra, Txomin Juaristi, Jonathan Lastra, Nicolás Alustiza, Gotzon Martín, Iker Mintegi

: Gari Ugarte, Mikel Bizkarra, Txomin Juaristi, Jonathan Lastra, Nicolás Alustiza, Gotzon Martín, Iker Mintegi EF Education – EasyPost : Ben Healy, Markel Beloki, James Shaw. Lukas Nerurkar, Jardi Christiaan van der Lee, Alex Baudin, Michael Lenoard

: Ben Healy, Markel Beloki, James Shaw. Lukas Nerurkar, Jardi Christiaan van der Lee, Alex Baudin, Michael Lenoard INEOS Grenadiers: Andrew August, Lucas Hamilton, Kevin Vauquelin, Victor Langelotti, Axel Laurance, Peter Oxenberg, Brandon Smith Rivera

Andrew August, Lucas Hamilton, Kevin Vauquelin, Victor Langelotti, Axel Laurance, Peter Oxenberg, Brandon Smith Rivera Team Visma | Lease a Bike : Bruno Armirail, Tijmen Graat, Menno Huising, Ben Tulett, Steven Kruijswijk, Tim Rex, Filippo Fiorelli

: Bruno Armirail, Tijmen Graat, Menno Huising, Ben Tulett, Steven Kruijswijk, Tim Rex, Filippo Fiorelli Uno-X Mobility: Magnus Cort, Tobias Halland Johannessen, Anders Halland Johannessen, Andreas Kron, Johannes Kulset, Martin Tjotta, Torstein Traeen

¿Dónde ver en vivo la Vuelta al País Vasco 2026 y quién transmite por TV y online?

Podrás seguir la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco a través de la multiplataforma de Claro Sports este martes 7 de abril, comenzando en punto de las 7:30 horas, tiempo del centro de México, 9:30 de Panamá y 10:30 de la República Dominicana.

Nuestra transmisión está disponible en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

El perfil de la Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco 2026 | Itzulia Basque Country

¿Isaac del Toro es favorito para ganar la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco? Esto dice la IA

Le preguntamos a Gemini el pick para ganar esta etapa de la Vuelta al País Vasco. Esto fue lo que respondió la inteligencia artificial:

“La etapa 2 de la Itzulia Basque Country 2026 (martes 7 de abril) es una jornada de 164 km que une Pamplona con las Cuevas de Mendukilo (Lekunberri). Es un perfil ‘rompepiernas’, con un final explosivo que favorece a los corredores con gran punta de velocidad en repechos. La etapa se decide en el ascenso a las Cuevas de Mendukilo: una subida de unos 3.5 km que, aunque no es un puerto de montaña extremo, tiene rampas que alcanzan el 10% cerca de la cima. Tras coronar, quedan apenas unos 9 km de descenso técnico y falso llano hasta la meta. Considerando el estado de gracia en este inicio de 2026: Ganador: Isaac del Toro. El mexicano tiene la explosividad necesaria para romper el grupo en el último kilómetro de Mendukilo y la confianza de ser el corredor más regular del momento. Podio probable: 1. Isaac del Toro, 2. Primoz Roglic, 3. Juan Ayuso.

Ojo con Mikel Landa. Aunque no es un final ideal para un escalador puro, correr en casa siempre le da un ‘plus’ y podría intentar un ataque lejano en el descenso técnico”.

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