Posibles alineaciones de Águilas Doradas vs Bucaramanga por la Liga BetPlay 2026-I

Ambos llegan con la obligación de ganar si quieren mantener vivo el anhelo de clasificar a playoffs.

Águilas y Bucaramanga se juegan una final anticipada | Claro Sports

Final anticipada para los dos equipos. Águilas Doradas y Bucaramanga, ambos con chances para acceder a las finales, se citarán en un duelo reprogramado por la jornada 7 del campeonato. En ese entonces no se pudo disputar el compromiso por espectáculo musical.

Ambos llegan con 19 puntos y la obligación de ganar si quieren seguir en carrera. Los antioqueños fueron goleados a manos del Deportes Tolima en Ibagué, mientras que el ‘Leopardo’, sin dar pie con bola últimamente, registró una dolorosa caída frente al América en Cali. Hay muy poco margen, y el que caiga podría quedar prácticamente eliminado.

Posible alineación de Águilas Doradas para el juego por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formarían las Águilas: Iván Arboleda; Dylan Lozano, Hernán Lópes, Diego Hernández, Javier Mena; Jean Pineda, Frank Lozano, Andrés Álvarez, Bryan Urueña; Jorge Obregón y Jorge Rivaldo. DT: Juan David Niño.

Posible alineación de Bucaramanga para el juego por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Bucaramanga: Luis Vásquez; Aldaír Gutiérrez, Carlos Romaña, José García, Carlos De Las Salas; Aldaír Zárate, Gustavo Charrupí; Leonardo Flores, Kevin Londoño, Jhon Fredy Salazar y Luciano Pons. DT: Leonel Álvarez.

¿Cómo y dónde ver a Águilas Doradas vs Bucaramanga por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, que fue reprogramado por la jornada 7 de la Liga BetPlay, tendrá su pitazo inicial este martes 7 de abril a las 3:00 p.m. (hora COL) en el Estadio Cincuentenario de Medellín. Tanto Win Sports como Win+ Fútbol llevarán el servicio del partido, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos de Águilas Doradas

31.03.2026 | Deportes Tolima 4-1 Águilas Doradas | Fecha 15.

27.03.2026 | Águilas Doradas 1-0 Alianza | Fecha 14.

23.03.2026 | Jaguares de Córdoba 1-1 Águilas Doradas | Fecha 13.

20.03.2026 | Águilas Doradas 0-1 América de Cali | Fecha 12.

15.03.2026 | Deportivo Pereira 0-1 Águilas Doradas | Fecha 11.

Últimos partidos del Bucaramanga

02.04.2026 | América de Cali 2-0 Bucaramanga | Fecha 15.

27.03.2026 | Bucaramanga 1-2 Santa Fe | Fecha 14.

24.03.2026 | Junior 2-0 Bucaramanga | Fecha 13.

18.03.2026 | Bucaramanga 1-1 Once Caldas | Fecha 12.

14.03.2026 | Inter de Bogotá 0-0 Bucaramanga | Fecha 11.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Jonnathan Ortiz (Nariño).

Jonnathan Ortiz (Nariño). Asistente 1: John Aguilar (Risaralda).

John Aguilar (Risaralda). Asistente 2: Jhon Parra (Meta).

Jhon Parra (Meta). Cuarto árbitro: Javier Villa (Antioquia).

Javier Villa (Antioquia). VAR: Esnaider Pontón (Bogotá).

Esnaider Pontón (Bogotá). AVAR: Juan Holguín (Bogotá).

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