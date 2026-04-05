Hugo Rodallega y Omar Frasica, los baluartes de Santa Fe para el debut en Copa Libertadores

Después de quedar con respirador artificial en Liga, el ‘Primer Campeón’ tendrá que asumir el partido contra Peñarol de este jueves en Bogotá.

Hugo Rodallega y Omar Frasica con Santa Fe / Vizzor Image.

Independiente Santa Fe igualó 2-2 con Deportes Tolima este sábado en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en juego pendiente por la jornada 10 de la Liga BetPlay 2026-I. Después de lo que fue la derrota de local ante Llaneros, los jugadores salieron al gramado de la capital tolimense a conseguir los 3 puntos y en un partido que tenían controlado, ‘Tatay’ Torres les amargó la fiesta. Todo terminó en repartición de unidades.

En cuanto al equipo de Pablo Repetto, hubo 2 jugadores que sobresalieron más que los demás. Hugo Rodallega, destacado como la figura del compromiso, y Omar Frasica se ‘echaron el equipo al hombro’ cuando el equipo comenzó perdiendo con un gol de camerino de Jersson González. Y particularmente, fueron los anotadores para el ‘Primer Campeón’ en Ibagué.

El partidazo de Rodallega y Frasica

Para la plataforma FlashScore el delantero vallecaucano tuvo una calcificación de 7.7 con 6 disparos totales, 2 de ellos a portería, 3 desviados y 1 tiro bloqueado. Además de 1 pase clave, el 79% de efectividad en los pases precisos con 15/19, 3 pases en el último tercio y 27 toques del balón.

Por su parte, para la misma plataforma estadística, el habilidoso extremo zipaquereño fue el mejor de todo el terreno de juego con 8.0. Tras 1 disparo total, el de su gol que le daba la victoria parcial a Santa Fe en el minuto 40. 4 pases clave, 1 asistencia, la del 1-1 parcial al 19′, el 50% de los cruces precisos con 1/2, el 84% de los pases precisos con 16/19 y 26 toques totales del balón.

Inclusive, cuando el timonel uruguayo decidió sustituir a Frasica y a Rodallega para darle paso a Nahuel Bustos y a Maximiliano Lovera, segundos después llegó el gol de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres, con el que el Deportes Tolima igualó las acciones y que a la postre resultó siendo el marcador definitivo en el Murillo Toro. Nuevamente los cambios no le salen a Repetto.

Con mira en Libertadores

“Ahora la mente tiene que estar en ese gran reto, es un reto gigante, podamos empezar con pie derecho. Para eso necesitamos descansar estos días bien, prepararnos, mentalizarnos. A toda nuestra gente que nos puedan acompañar y que el jueves comencemos con pie derecho en esa Libertadores”, afirmó Hugo Rodallega a los medios oficiales del equipo, sobre el debut ante Peñarol en El Campín.

“Santa Fe tiene una virtud, vamos paso a paso, partido tras partido. Seguimos vivos en Liga, a pesar de la forma en la que nos pueden caer. Tenemos que ganar todo lo que nos queda para clasificar. Ahora tenemos que enfocarnos en la Copa (Libertadores), dejamos a un lado la Liga, enfocarnos en la Copa de la misma forma, entusiasmo y fe, afrontaremos este reto con el objetivo trazado de Libertadores”, sentenció Daniel Torres en rueda de prensa.

Independiente Santa Fe está ubicado en el grupo E de la Copa Libertadores, acompañado de Peñarol de Uruguay, Corinthians de Brasil y Platense de Argentina. El debut del cuadro bogotano será este jueves 9 de abril a las 09:00 de la noche en el Estadio El Campín ante el cuadro ‘Carbonero’.

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