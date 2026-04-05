Copa Libertadores 2026 en directo: calendario completo y dónde ver los partidos del Santa Fe, Junior, Medellín y Tolima

En Claro Sports les contamos todos los detalles de lo que será la participación de los equipos colombianos en ‘La Gloria Eterna’.

Santa Fe, Junior Medellín y Tolima en Copa Libertadores / Claro Sports.

Independiente Santa Fe, Junior, Independiente Medellín y Deportes Tolima estarán iniciando próximamente su participación en la Copa Libertadores 2026, después de 4 años Colombia tiene instalados la mayor cantidad de cupos en la fase de grupos del torneo de clubes más importante de América. En Claro Sports te contamos todos los detalles de sus partidos.

Santa Fe, Junior, Medellín y Tolima en la Copa Libertadores 2026: calendario de partidos

Independiente Santa Fe

Jugadores de Santa Fe / Vizzor Image.

Acompañado por Peñarol de Uruguay, Corinthians de Brasil y Platense de Argentina, Independiente Santa Fe vuelve a la fase de grupos de la Copa Libertadores después de 4 años, en 2025 participó en la fase previa II, pero cayó en la definición por penales ante Iquique de Chile en el Estadio Metropolitano de Techo. Sus mejores participaciones fueron en las ediciones 1961 y 2013, jugando semifinales en ambos certámenes.

Partidos de Independiente Santa Fe en la fase de grupos de la Copa Libertadores:

Primera fecha | Independiente Santa Fe vs Peñarol | jueves, 9 de abril, 9:00 p.m. | Estadio Nemesio Camacho El Campín.

| Independiente Santa Fe vs Peñarol | jueves, 9 de abril, 9:00 p.m. | Estadio Nemesio Camacho El Campín. Segunda fecha | Corinthians vs Independiente Santa Fe | miércoles, 15 de abril, 7:30 p.m. | Neo Química Arena.

| Corinthians vs Independiente Santa Fe | miércoles, 15 de abril, 7:30 p.m. | Neo Química Arena. Tercera fecha | Platense vs Independiente Santa Fe | miércoles, 29 de abril, 5:00 p.m. | Estadio Ciudad de Vicente López.

| Platense vs Independiente Santa Fe | miércoles, 29 de abril, 5:00 p.m. | Estadio Ciudad de Vicente López. Cuarta fecha | Independiente Santa Fe vs Corinthians | miércoles, 6 de mayo, 7:30 p.m. | Estadio Nemesio Camacho El Campín.

| Independiente Santa Fe vs Corinthians | miércoles, 6 de mayo, 7:30 p.m. | Estadio Nemesio Camacho El Campín. Quinta fecha | Independiente Santa Fe vs Platense | martes, 19 de mayo, 7:00 p.m. | Nemesio Camacho El Campín.

| Independiente Santa Fe vs Platense | martes, 19 de mayo, 7:00 p.m. | Nemesio Camacho El Campín. Sexta fecha | Peñarol vs Independiente Santa Fe | miércoles, 27 de mayo, 7:30 p.m. | Estadio Campeón del Siglo.

Junior

Junior se alista para Libertadores / Vizzor Image.

Tras haber sido campeón imponentemente en diciembre ante Deportes Tolima, ganando ambos partidos del finalización de la Liga BetPlay 2025, el cuadro barranquillero espera hacer de Cartagena un verdadero fortín, no podrá ser local en el Metropolitano, por las adecuaciones que le están haciendo al escenario deportivo de cara a la final de la Copa Sudamericana 2026.

Partidos de Junior en la fase de grupos de la Copa Libertadores:

Primera fecha | Junior vs Palmeiras | miércoles, 8 de abril, 7:30 p.m. | Estadio Jaime Morón.

| Junior vs Palmeiras | miércoles, 8 de abril, 7:30 p.m. | Estadio Jaime Morón. Segunda fecha | Cerro Porteño vs Junior | martes, 14 de abril, 5:00 p.m. | Estadio La Nueva Olla.

| Cerro Porteño vs Junior | martes, 14 de abril, 5:00 p.m. | Estadio La Nueva Olla. Tercera fecha | Sporting Cristal vs Junior | martes, 28 de abril, 9:00 p.m. | Estadio Alberto Gallardo.

| Sporting Cristal vs Junior | martes, 28 de abril, 9:00 p.m. | Estadio Alberto Gallardo. Cuarto fecha | Junior vs Cerro Porteño | jueves, 7 de mayo, 9:00 p.m. | Estadio Jaime Morón.

| Junior vs Cerro Porteño | jueves, 7 de mayo, 9:00 p.m. | Estadio Jaime Morón. Quinta fecha | Junior vs Sporting Cristal | miércoles, 20 de mayo, 9:00 p.m. | Estadio Jaime Morón.

| Junior vs Sporting Cristal | miércoles, 20 de mayo, 9:00 p.m. | Estadio Jaime Morón. Sexta fecha | Palmeiras vs Junior | jueves, 28 de mayo, 5:00 p.m. | Estadio Allianz Parque.

Independiente Medellín

Medellín se alista para la Libertadores / Vizzor Image.

El cuadro antioqueño integra uno de los grupos de la ‘muerte’ del certamen, ya que allí se encuentran Flamengo de Brasil, Estudiantes de La Plata de Argentina y Cusco del Perú; nada más y nada menos que 8 títulos de la ‘Gloria Eterna’ se encuentran allí, sin contar que debe visitar plazas complicadas. Después de jugar semifinales en el 2003, el ‘Poderoso’ busca hacer historia en esta edición del 2026.

Partidos de Independiente Medellín en la fase de grupos de la Copa Libertadores:

Primera fecha | Independiente Medellín vs Estudiantes de La Plata | miércoles, 8 de abril, 7:00 p.m. | Estadio Atanasio Girardot.

| Independiente Medellín vs Estudiantes de La Plata | miércoles, 8 de abril, 7:00 p.m. | Estadio Atanasio Girardot. Segunda fecha | Flamengo vs Independiente Medellín | jueves, 16 de abril, 7:30 p.m. | Estadio Maracaná.

| Flamengo vs Independiente Medellín | jueves, 16 de abril, 7:30 p.m. | Estadio Maracaná. Tercera fecha | Independiente Medellín vs Cusco | jueves, 30 de abril, 9:00 p.m. | Estadio Atanasio Girardot.

| Independiente Medellín vs Cusco | jueves, 30 de abril, 9:00 p.m. | Estadio Atanasio Girardot. Cuarta fecha | Independiente Medellín vs Flamengo | jueves, 7 de mayo, 7:30 p.m. | Estadio Atanasio Girardot.

| Independiente Medellín vs Flamengo | jueves, 7 de mayo, 7:30 p.m. | Estadio Atanasio Girardot. Quinta fecha | Cusco vs Independiente Medellín | miércoles, 20 de mayo, 9:00 p.m. | Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

| Cusco vs Independiente Medellín | miércoles, 20 de mayo, 9:00 p.m. | Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sexta fecha | Estudiantes de La Plata vs Independiente Medellín | martes, 26 de mayo, 7:30 p.m. | Estadio Estadio Jorge Luis Hirschi.

Deportes Tolima

Tolima Copa Libertadores 2026 / Vizzor Image.

El cuadro ‘Pijao’ viene de superar 2 fases previas, 4 partidos en los que se vieron las caras con Deportivo Táchira de Venezuela y O’Higgins. Sobre el papel es el colombiano con el grupo más accesible, ya que se encuentra con Universitario de Perú, Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido de Chile, sin embargo esto pasa a un segundo plano y deberá demostrar categoría si desea avanzar a octavos de final.

Partidos del Deportes Tolima en la fase de grupos de la Copa Libertadores:

Primera fecha | Deportes Tolima vs Universitario | martes, 7 de abril, 9:00 p.m. | Estadio Manuel Murillo Toro.

| Deportes Tolima vs Universitario | martes, 7 de abril, 9:00 p.m. | Estadio Manuel Murillo Toro. Segunda fecha | Club Nacional vs Deportes Tolima | martes, 14 de abril, 5:00 p.m. | Estadio Gran Parque Central.

| Club Nacional vs Deportes Tolima | martes, 14 de abril, 5:00 p.m. | Estadio Gran Parque Central. Tercera fecha | Deportes Tolima vs Coquimbo Unido | martes, 28 de abril, 9:00 p.m. | Estadio Manuel Murillo Toro.

| Deportes Tolima vs Coquimbo Unido | martes, 28 de abril, 9:00 p.m. | Estadio Manuel Murillo Toro. Cuarta fecha | Deportes Tolima vs Club Nacional | miércoles, 6 de mayo, 9:00 p.m. | Estadio Manuel Murillo Toro.

| Deportes Tolima vs Club Nacional | miércoles, 6 de mayo, 9:00 p.m. | Estadio Manuel Murillo Toro. Quinta fecha | Coquimbo Unido vs Deportes Tolima | martes, 19 de mayo, 3:00 p.m. | Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

| Coquimbo Unido vs Deportes Tolima | martes, 19 de mayo, 3:00 p.m. | Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. Sexta fecha | Universitario vs Deportes Tolima | martes, 26 de mayo, 7:30 p.m. | Estadio Monumental de Lima.

Copa Libertadores 2026: horario y dónde ver en vivo a los equipos colombianos

En tierras colombianas y mexicanas toda la Copa Libertadores se puede ver a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

Además, en Claro Sports también encontrarán minuto a minuto de varios partidos, crónicas y todo lo relacionado con el certamen más importante de clubes de América.

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