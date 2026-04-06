Santa Fe en Copa Libertadores: a cortar una larga sequía sin jugar en El Campín

El ‘Primer Campeón’ espera hacer del ‘Coloso de la 57’ su fortín para avanzar en un grupo complicado con Peñarol, Corinthians y Platense.

Santa Fe Vs River Plate en Copa Libertadores / Vizzor Image.

Independiente Santa Fe empató 2-2 el pasado sábado ante Deportes Tolima, en el marco de la jornada 10 de la Liga BetPlay 2026-I. Con grandes sensaciones futbolísticas y actitudinales el equipo quedó listo para el debut de Copa Libertadores, el cual será este jueves 9 de abril en el Estadio El Campín ante Peñarol de Uruguay.

Particularmente en este compromiso contra el ‘Carbonero’, hay un dato que no puede pasar desapercibido. El equipo de Pablo Repetto cortará un largo tiempo en el que el ‘Primer Campeón’ no juega el torneo de clubes más importante de América en su casa, el ‘Coloso de la 57’.

La última vez que Santa Fe fue local en El Campín

Pues bien, la última vez, por raro que parezca, en la que Independiente Santa Fe jugó un partido de Copa Libertadores fue en la edición 2018, más exactamente el 3 de mayo, cuando recibió a River Plate, quien fue campeón de ese torneo, en el marco de la quinta jornada de la fase de grupos.

Así formó Independiente Santa Fe: Robinson Zapata; William Tesillo, José Moya, Carlos Arboleda, Leyvin Balanta; Juan Daniel Roa, Armando Vargas, Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Jhon Pajoy y Wilson Morelo.

Así formó River Plate: Franco Armani; Jonathan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Marcelo Saracchi; Juan Fernando Quintero, Leonardo Poncio, Enzo Pérez; Gonzalo Martínez y Lucas Pratto.

El cuadro ‘Cardenal’ llegaba con necesidad de vencer al elenco ‘Millonario’, ya que estaba luchando con el equipo argentino y Flamengo un cupo en octavos de final; en el grupo que compartían con Emelec, el ecuatoriano estaba haciendo una pobre campaña. Finalmente el combinado colombiano terminó tercero, tras golear en la última fecha 0-3 al ‘Eléctrico’ en Guayaquil y obtuvo una plaza en Copa Sudamericana de ese mismo año.

Enfocados en el compromiso que se vivió en la capital de la República, fue de ida y vuelta, en el desarrollo del mismo quedó claro que por pocas anotaciones se iba a decantar al vencedor, o por el contrario iba a haber repartición de puntos en El Campín. No obstante la magia de ‘Juanfer’ Quintero al minuto 24, le puso una pelota ‘como con la mano’ al ‘Oso’ Pratto y el delantero no perdonó para derrotar a ‘Rufay Zapata’ y poner el 0-1 contundente.

¿Por qué Santa Fe no ha sido local en El Campín en Copa Libertadores?

Copa Libertadores 2021

Independiente Santa Fe volvió a participar en Copa Libertadores para la edición del 2021, sin embargo por problemas del orden público, la administración local liderada por la alcaldesa Claudia López no permitió que el ‘Primer Campeón’ hiciera de local en esta oportunidad, de la mano con la Pandemia que se estaba viviendo a nivel mundial a causa del covid 19. El equipo se tuvo que trasladar de ciudad y de país para jugar el certamen.

28.04.2021 | Santa Fe 1-2 Fluminense | Estadio Centenario de Armenia, Colombia.

| Estadio Centenario de Armenia, Colombia. 06.05.2021 | Santa Fe 0-0 River Plate | Estadio Nueva Olla de Asunción, Paraguay.

| Estadio Nueva Olla de Asunción, Paraguay. 25.05.2021 | Santa Fe 0-0 Junior | Estadio Universidad Indoamérica Bellavista de Ambato, Ecuador.

Copa Libertadores 2025

Nuevamente volvió a la ‘Gloria de América’ en el 2025. Jugó la fase II previa del certamen ante Iquique de Chile, sin embargo por un concierto no pudo jugar el partido de vuelta en Estadio El Campín. En dicho enfrentamiento disputado el Metropolitano de Techo el ‘Cardenal’ apenas pudo empatar el global 3-3, pero en la tanda de penales cayó, quedó eliminado y sin participación internacional en aquella temporada. Dicho fracaso le costó el puesto al técnico Pablo Peirano.

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