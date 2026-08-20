Parte de tranquilidad por Daniel Torres tras el fuerte golpe sufrido ante River Plate

Santa Fe espera la evolución de Daniel Torres, quien fue hospitalizado tras sufrir un fuerte choque en el duelo ante River Plate por la Copa Sudamericana.



Daniel Torres, jugador de Santa Fe | Reuters.

Independiente Santa Fe no pudo sacar ventaja en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo cardenal empató 0-0 ante River Plate en El Campín, en un encuentro en el que generó varias opciones para marcar, pero la falta de efectividad terminó pasando factura. Ahora, los dirigidos por Pablo Repetto tendrán que buscar la clasificación en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

Daniel Torres encendió las alarmas

Más allá del resultado y de la exigente tarea que tendrá Santa Fe en territorio argentino, una de las principales preocupaciones está en el estado de salud de Daniel Torres. El experimentado mediocampista, pieza fundamental en el funcionamiento del equipo cardenal, sufrió un fuerte golpe durante el compromiso y tuvo que abandonar el terreno de juego.

La acción se presentó en el minuto 76, cuando Weimar Asprilla fue a disputar un balón aéreo y terminó chocando con Daniel Torres. El volante recibió atención médica en el campo e intentó continuar en el partido, pero comenzó a presentar mareos y finalmente no pudo seguir, por lo que tuvo que ser sustituido.

Tras el encuentro, Pablo Repetto confirmó que el jugador fue trasladado al servicio de urgencias y permaneció bajo observación. “Estamos esperando. Fue con el cuerpo médico a la clínica, porque estaba mareado producto del impacto. Aparentemente, es en la zona de la clavícula. Hay que ver qué sale en los estudios”, señaló el entrenador en zona mixta.

Rodallega también habló sobre su compañero

Hugo Rodallega fue otro de los integrantes de Santa Fe que se refirió a la situación de Daniel Torres y reconoció la preocupación dentro del grupo. El delantero destacó la importancia del mediocampista para el equipo y manifestó su deseo de que los exámenes médicos arrojen noticias positivas.

“Lo de Daniel sí es un poco más preocupante, está en la clínica. Esperamos recibir noticias positivas, que no sufra ningún daño que lo pueda sacar, lo necesitamos al ser una pieza fundamental para nosotros. Esperamos su pronta recuperación”, afirmó Rodallega tras el compromiso frente al conjunto argentino.

Según las primeras versiones conocidas, Daniel Torres fue trasladado a la Clínica del Country, donde fue sometido a los respectivos exámenes médicos para determinar las consecuencias del impacto sufrido durante el partido. Los primeros resultados habrían entregado un parte de tranquilidad, aunque Santa Fe seguirá atento a su evolución y a cualquier comunicación oficial sobre su estado.

Mientras esperan novedades sobre una de sus figuras, los cardenales tendrán que comenzar a preparar el decisivo encuentro de vuelta. Santa Fe necesita conseguir un resultado favorable en Buenos Aires para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con la esperanza de poder contar nuevamente con Daniel Torres para uno de los desafíos más importantes de su temporada.

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