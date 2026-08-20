Jhon Arias no desentona en la Copa Libertadores: aporte clave para la clasificación de Palmeiras a cuartos

Con gran actuación de Jhon Arias, Palmeiras venció a Cerro Porteño y espera en los cuartos de final a Mirassol o Liga de Quito.

Jhon Arias ante Cerro Porteño | Reuters

Luego de no tener un partido muy brillante el fin de semana ante Fluminense en el Brasileirao, Jhon Arias volvió a brillar con Palmeiras y fue determinante para la clasificación de su equipo a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El colombiano disputó casi todo el partido y fue uno de los mejores calificados.

Tras el empate 1-1 en suelo brasileño la semana anterior, el ‘Verdao’ visitó a Cerro Porteño en Paraguay en busca de hacer lo que no hizo en casa. El encuentro fue cerrado y disputado, pero el extremo y sus compañeros lograron sacarlo adelante y Arias hizo asistencia del único tanto del encuentro.

El chocoano centró un tiro de esquina por el sector derecho a perfil cambiado. Por los aires se levantó Gustavo Gómez, quien de cabeza puso el 0-1 definitivo (1-2 global). Esa anotación se dio al minuto 41 del cotejo, cuando todo estaba muy parejo y que una acción de pelota quieta, por ejemplo, podía destrabar las cosas.

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Jhon Arias, de los mejores calificados

Aunque no convirtió gol, que es otra de sus virtudes, el extremo hizo un partido bueno, desequilibrando y siendo pieza clave dentro del terreno de juego. La mayoría de aplicaciones le pusieron, en promedio, una media de 7.6. Solo Gómez, el autor del tanto, tuvo una mejor calificación que Jhon.

🇵🇾Cerro Porteno 0x1 Palmeiras 🇧🇷



⚽ Gustavo Gomez

🥾 Jhon Arias



🏆 Libertadores | Oitavas (ida: 1×1) pic.twitter.com/rosHqX132O — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 19, 2026

Ahora el colombiano y Palmeiras deben preparar de la mejor manera la llave de los cuartos de final de la Copa Libertadores, que será contra Mirassol o la Liga de Quito. Ese compromiso será este jueves 20 de agosto y como tal va igualado 1-1.

“Fue una eliminatoria muy pareja con Cerro. Vinimos aquí con esa ambición. Feliz por lo que fue el partido, por la garra que nosotros demostramos. Competimos cuando se necesitó competir, jugamos cuando fue preciso. Llegamos a cuartos, que era nuestro objetivo, y una vez más el Palmeiras muestra que va a pelear por todo este año”, declaró Arias tras el compromiso.

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