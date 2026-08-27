¿Celebración anticipada? hinchas de Vasco da Gama festejan que Santa Fe eliminó a River Plate

El elenco brasilero ya estaba instalado en los cuartos de final del certamen, después de golear a Olimpia en Paraguay.

Vasco da Gama en Copa Sudamericana/ DANIEL DUARTE / AFP.

El nombre de Independiente Santa Fe está rodando por los principales medios de comunicación de Sudamérica. Y no es para menos, el cuadro colombiano eliminó en tanda de penales a un River Plate lleno de campeones del mundo y que desembolsa cifras exorbitantes por futbolistas como Thiago Almada.

Dicho compromiso, que fue el último cruce de los octavos de final de esta Copa Sudamericana, fue visto en todos los rincones del continente. Inclusive, de los más pendientes fueron los fanáticos de Vasco da Gama. Mientras se jugaba el compromiso en Buenos Aires, el equipo de Río de Janeiro se enfrentaba a Vitoria por los cuartos de final de la a Copa de Brasil.

Pues bien, con un ojo en el encuentro en el que oficiaron de local y otro en el River Plate vs Independiente Santa Fe, los seguidores del cuadro brasilero festejaron a rabiar lo que fue la eliminación del ‘Cardenal’ a la ‘Banda Cruzada’, como si hubiera sido propio. Para nadie es un secreto que el batacazo del ‘León’ lo celebraría cualquier rival.

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O jogo foi decidido pelos pênaltis dos goleiros. Beltrán, que havia defendido 3, errou o dele, e Asprilla converteu. Santa Fe simplesmente eliminou o River no Monumental. Loucura.



E essa foi a reação dos vascaínos:#RomárioTV #Vasco #SantaFe pic.twitter.com/Rin09JdNQh — RomárioTV (@Romariotv_ofc) August 27, 2026

Finalmente Vasco da Gama venció a Vitoria con un golazo de Carlos Andrés ‘Cachito’ Gómez. Ahora el cuadro de Río de Janeiro volverá a ser local en el Sao Januário contra Cruzeiro, el equipo está en crisis deportiva en el Brasileirao, ya que marcha de 19, en descenso directo parcialmente, con solamente 22 puntos en 23 juegos.

Mientras tanto Independiente Santa Fe se medirá este sábado 29 de agosto ante Junior en el Estadio Romelio Martínez, en el marco de la jornada 8 de la Liga BetPlay 2026-II. El ‘Primer Campeón’ 13 con 5 puntos en 4 compromisos, en un campeonato que tiene el calendario desprogramado, a causa del terremoto del pasado 10 de agosto.

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