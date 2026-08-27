La suerte le sonríe a Renata Zarazúa tras el sorteo del US Open: su rival de primera ronda saldrá de la qualy

La mexicana todavía no conoce su rival, pero Sabalenka sería su cruce en la segunda ronda

Renata Zarazúa jugaría vs Sabalenka en la segunda ronda del US Open 2026 | Reuters

Una buena y una mala para Renata Zarazúa en el US Open. La buena es que su rival de primera ronda será una tenista que provenga de la qualy. La mala es que en segunda ronda la mexicana se cruzaría con la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, quien se estrenará ante la colombiana Camila Osorio.

Se realizó el sorteo del cuadro individual femenil del Abierto de los Estados Unidos este jueves 27 de agosto, en el que Zarazúa disputará su décimo segundo Grand Slam consecutivo y número 13 de su carrera, busca emular lo hecho en 2024 y 2025, cuando alcanzó la segunda ronda en el último ‘grande’ del año.

Los posibles cruces de cuartos de final del US Open femenil 2026

Sabalenka, quien necesita coronarse para tener opciones de mantener el número 1 del mundo, se enfrentaría en cuartos a Linda Noskova, la campeona de Wimbledon. Su semifinal sería ante la ganadora de Karolina Muchova y Jessica Pegula, mientras que del otro lado están Rybakina, Swiatek, Andreeva y Gauff, aunque la número 2 del mundo es duda todavía por lesión.

(1) Aryna Sabalenka vs (6) Linda Noskova

(3) Jessica Pegula vs (7) Karolina Muchova

(2) Elena Rybakina vs (8) Iga Swiatek

(4) Mirra Andreeva vs (5) Coco Gauff

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Los partidos de primera ronda del US Open femenil 2026

Check out Gauff's and Rybakina's quarters of the draw! pic.twitter.com/lO4j52bqzX — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026

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¿Cuándo inicia el US Open 2026?

El Abierto de los Estados Unidos 2026 dará inicio el domingo 30 de agosto, con la final femenil programada para el sábado 12 de septiembre.

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