Así se juegan los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026: fechas, partidos, cruces definidos y dónde ver en vivo
El conjunto ‘Cardenal’ fue el último equipo clasificado a esta instancia decisiva de la competencia continental.
La Copa Sudamericana 2026 entra en su etapa decisiva con los ocho equipos que continúan en carrera por el título y los cruces de los cuartos de final ya definidos. Las series prometen grandes enfrentamientos, con representantes de Brasil, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia buscando dar un paso más hacia las semifinales. Boca Juniors vs Sao Paulo, Atlético Mineiro vs Santos, Montevideo City Torque vs Cienciano y Vasco da Gama ante Independiente Santa Fe son las llaves que marcarán esta instancia del torneo. Los partidos de ida están programados para septiembre, en una fase donde cada detalle será determinante para conocer a los cuatro semifinalistas.
¿Cómo se juega los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026? Partidos, fechas y horarios
Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 se jugarán en partidos de ida y vuelta entre el 9 y el 16 de septiembre de 2026.
Santos vs Atlético Mineiro
- Hora: 17:00 (hora de Colombia / 19:00 hora de Brasil)
- Estadio: Urbano Caldeira (Santos, Brasil)
Boca Juniors vs Sao Paulo
- Hora: 17:00 (hora de Colombia / 19:00 hora de Argentina)
- Estadio: Alberto J. Armando – La Bombonera (Buenos Aires, Argentina)
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Cienciano vs Montevideo City Torque
- Hora: 17:00 (hora de Colombia / 17:00 hora de Perú)
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega (Cusco, Perú)
Santa Fe vs Vasco da Gama
(Por definir)
Partidos de Vuelta (16 de septiembre de 2026)
- São Paulo vs Boca Juniors
- Hora: 17:00 (hora de Colombia / 19:00 hora de Brasil)
- Estadio: Morumbi (São Paulo, Brasil)
Atlético Mineiro vs Santos
- Hora: 17:00 (hora de Colombia / 19:00 hora de Brasil)
- Estadio: Arena MRV (Belo Horizonte, Brasil)
Montevideo City Torque vs Cienciano
- Hora: 17:00 (hora de Colombia / 19:00 hora de Uruguay)
- Estadio: Estadio Charrúa (Montevideo, Uruguay)
Vasco da Gama vs Santa Fe
(Por definir)
Cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026: ¿Dónde ver en vivo los partidos?
Los partidos de Copa Sudamericana son transmitidos por ESPN, Disney+ y/o DirecTV Sports. Los cuartos de final se podrán ver por estos canales y sus plataformas online.
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¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026?
Líderes de la fase de grupos (Clasificados a octavos)
- Grupo A: Club Social y Deportivo Macará (10 puntos)
- Grupo B: Clube Atlético Mineiro (10 puntos)
- Grupo C: São Paulo Futebol Clube (12 puntos)
- Grupo D: Recoleta FC (8 puntos)
- Grupo E: Botafogo de Futebol e Regatas (16 puntos)
- Grupo F: Montevideo City Torque (13 puntos)
- Grupo G: Club Olimpia (13 puntos)
- Grupo H: Club Atlético River Plate (14 puntos)
Segundos de grupo (A playoffs)
- Grupo A: Club Atlético Tigre (9 puntos)
- Grupo B: Club Cienciano (8 puntos)
- Grupo C: Club Deportivo O’Higgins (10 puntos)
- Grupo D: Santos Futebol Clube (7 puntos)
- Grupo E: Caracas Fútbol Club (9 puntos)
- Grupo F: Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (11 puntos)
- Grupo G: Club de Regatas Vasco da Gama (10 puntos)
- Grupo H: Red Bull Bragantino (10 puntos)