Muere Peter Cullen a los 85 años, la voz de Optimus Prime en Transformers

La familia del actor confirmó su muerte mediante un comunicado en el que destacó que Cullen partió en paz y rodeado de sus seres queridos

Voz icónica | THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Peter Cullen, el actor canadiense que dio voz a Optimus Prime en la franquicia de Transformers durante más de cuatro décadas, murió a los 85 años. El intérprete falleció el miércoles en su casa de Los Ángeles, California, acompañado por su familia, informó su agente Kevin Motley a The Hollywood Reporter.

La familia del actor confirmó su muerte mediante un comunicado en el que destacó que Cullen partió en paz y rodeado de sus seres queridos. Además, pidió a sus seguidores recordar su legado con los valores que representó uno de sus personajes más reconocidos: compasión, integridad y lealtad.

Cullen se convirtió en una figura reconocida dentro de la industria del entretenimiento gracias a la voz del líder de los Autobots en Transformers, personaje al que interpretó desde la serie animada de 1984 hasta producciones recientes como Transformers: Rise of the Beasts (2023). Su trabajo también quedó ligado a otros personajes como Ígor, el burro de Winnie the Pooh.

¿De qué murió Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en Transformers?

Hasta el momento, la familia de Peter Cullen no dio a conocer la causa de muerte del actor. Su agente solo confirmo su deceso sin dar mayores detalles sobre su estado de salud.

La trayectoria de Cullen estuvo marcada por una carrera de más de seis décadas dentro de la actuación de voz. Aunque su personaje más emblemático fue Optimus Prime, también participó en múltiples películas, series animadas y videojuegos que ampliaron su reconocimiento entre distintas generaciones de seguidores.

Desde joven mostró interés por la interpretación y formó parte de la primera generación de egresados de la National Theatre School of Canada en 1963, donde inició una preparación que posteriormente lo llevó a la radio, la televisión y el cine.

¿Cuál fue la trayectoria de Peter Cullen?

El actor canadiense que nació el 28 de julio de 1941 en Montreal, tuvo participaciones en programas de televisión y radio, antes de convertirse en la voz de Optimus Prime. Fue locutor en Montreal y posteriormente llegó a Hollywood, donde apareció en espacios como The Smothers Brothers Comedy Hour y The Sonny & Cher Comedy Hour durante la década de 1960.

Su llegada a Transformers ocurrió en 1984, cuando consiguió el papel de Optimus Prime en la serie animada basada en la línea de juguetes de Hasbro. Cullen explicó años después que para construir la voz del líder Autobot tomó inspiración de su hermano mayor Larry, un marine estadounidense que sirvió en Vietnam.

El impacto de su interpretación quedó demostrado cuando Optimus Prime murió en The Transformers: The Movie de 1986. La reacción de los seguidores llevó a los productores a recuperar al personaje y a Cullen para nuevas historias, incluyendo The Return of Optimus Prime en 1987.

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¿Cuál fue la trayectoria de Peter Cullen?

Con el regreso de Transformers al cine en 2007 bajo la dirección de Michael Bay, Cullen retomó el papel para la primera película de acción real protagonizada por Shia LaBeouf. Desde entonces participó en las secuelas Revenge of the Fallen, Dark of the Moon, Age of Extinction, The Last Knight, Bumblebee y Rise of the Beasts.

Además de Optimus Prime, Peter Cullen prestó su voz a Ígor en Las nuevas aventuras de Winnie the Pooh entre 1988 y 1991, personaje que también interpretó en especiales y producciones posteriores. También fue la voz de King Kong en el remake de 1976 y participó en proyectos como Knight Rider y Predator, donde creó los sonidos característicos de la criatura interpretada por Arnold Schwarzenegger.

La carrera de Cullen dejó una huella dentro de la actuación de voz y fue reconocida por diferentes generaciones de aficionados. Su trabajo como Optimus Prime lo convirtió en una de las voces más identificadas del cine animado y de la cultura popular relacionada con los robots transformables.

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