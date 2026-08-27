¡Otro botín! El dinero que recibe Independiente Santa Fe por derrotar a River Plate en Copa Sudamericana

El cuadro ‘Cardenal’ quiere dar otro batacazo en la ‘Otra mitad de la Gloria’, cuando se enfrente a Vasco da Gama de Brasil.

Santa Fe elimina a River Plate/ REUTERS/Agustin.

Independiente Santa Fe dio un verdadero batacazo. El cuadro colombiano venció en la definición desde el punto penal a River Plate y se instaló en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, serie en la cual se enfrentará a Vasco da Gama, el partido de ida se jugará en Bogotá y la vuelta en Río de Janeiro.

El cuadro ‘Cardenal’ es el único equipo del país con representación en torneos internacionales en lo que queda del año, tras la eliminación del Deportes Tolima en octavos de final de Copa Liberadores a manos de Independiente del Valle. Los dirigidos por Pablo Repetto llevarán la bandera acuesta en lo que queda de la temporada y por qué no soñar con la disputa de la final a partido único en Noviembre.

Premios económicos de Independiente Santa Fe en lo que va del 2026:

Cabe mencionar que el ‘Primer Campeón’ jugó la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras haber sido campeón de la Liga BetPlay 2025-I. Sin embargo el elenco bogotano se despidió de la competición, a pesar de haber derrotado 0-1 a Peñarol en Montevideo, tuvo que jugar los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Caracas de Venezuela, equipo al que goleó en el global 5-0.

Fase de grupos de la Copa Libertadores: 3 millones de dólares.

Mérito deportivo: 680.000 dólares.

Playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana: 500.000 dólares.

Octavos de final de la Copa Sudamericana: 600.000 dólares.

Cuartos de final de la Copa Sudamericana: 700.000 dólares.

Total: 5.480.000 millones de dólares.

Una de las razones para conformar grandes y buenas nóminas, es la participación en certámenes internacionales, ya que jugar este tipo de campeonatos y los buenos resultados allí, puede traer muy buenos réditos económicos , además de las grandes taquillas que se hace cada uno de los clubes con sus partidos de local, especialmente en instancias definitivas.

Independiente Santa Fe se verá las caras con Vasco da Gama de Brasil, el partido de id está contemplado a jugarse entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras tanto la vuelta será del 15 al 17 del mismo mes. Mientras se confirman las fechas oficiales, el ‘León’ tiene compromisos en Liga BetPlay, este sábado 29 de agosto se mide ante Junior en Barranquilla.

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