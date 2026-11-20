La estrella que interpretó al profesor Charles Xavier murió en Los Ángeles; un documento oficial detalló su causa de muerte

El intérprete de Star Trek y X-Men falleció a los 86 años | Reuters

La muerte de Patrick Stewart, reconocido por interpretar al profesor Charles Xavier en la saga X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, vuelve a generar atención después de que se revelaran nuevos detalles sobre las causas de su fallecimiento. Este 19 de noviembre de 2026 se dieron a conocer datos de su certificado de defunción, que establece que el actor británico murió a consecuencia de un paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy. La información permitió conocer con mayor precisión las circunstancias médicas que rodearon la partida del intérprete de 86 años de edad.

El documento, cuya información fue difundida inicialmente por el portal estadounidense TMZ, también reveló un detalle sobre el destino de sus restos. El cuerpo de Patrick Stewart fue sometido a hidrólisis alcalina, un procedimiento funerario conocido como cremación con agua, que utiliza sustancias químicas y calor en lugar de la combustión tradicional. La revelación se produjo tres semanas después de su fallecimiento y volvió a poner en primer plano la trayectoria de una figura que participó durante décadas en cine, televisión y teatro.

¿Cuándo y dónde murió Patrick Stewart a los 86 años de edad?

Patrick Stewart murió el miércoles 28 de octubre de 2026, a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles, California, Estados Unidos. El fallecimiento ocurrió mientras permanecía bajo el cuidado de su esposa, la cantante Sunny Ozell, quien lo acompañó durante la última etapa de su vida. La noticia se hizo pública el jueves 29 de octubre, mediante un comunicado difundido por su representante, Kelly Bush Novak, en el que se informó que el actor había enfrentado la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, dos padecimientos relacionados con el deterioro de las funciones cerebrales.

De acuerdo con el mensaje de despedida compartido por sus allegados, Stewart pasó sus últimos momentos acompañado de familiares y amigos, en un ambiente de música, oraciones y recuerdos. Su muerte provocó reacciones de compañeros de la industria cinematográfica, entre ellos Hugh Jackman e Ian McKellen, con quienes compartió créditos en la franquicia de X-Men. El intérprete, nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Inglaterra, había desarrollado una carrera de más de seis décadas que lo convirtió en una figura reconocida por distintas generaciones de espectadores.

¿Cuál fue la causa de muerte del aclamado actor de cine? Revelan detalles

Según los datos del certificado de defunción publicados por TMZ, la causa de muerte de Patrick Stewart fue un paro cardiopulmonar asociado con un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy. El documento permitió precisar las condiciones médicas que acompañaron sus últimos días, después de que su familia confirmara previamente que el actor padecía Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy. Estas enfermedades no habían sido reveladas públicamente antes de su fallecimiento, por lo que la noticia también permitió conocer los problemas de salud que enfrentó el protagonista de Star Trek.

La demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que se relaciona con la acumulación anormal de una proteína denominada alfa-sinucleína en las células nerviosas del cerebro. De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, esta condición puede provocar alteraciones en la memoria, dificultades para concentrarse, problemas de movimiento, cambios de comportamiento y trastornos del sueño. Aunque algunos síntomas coinciden con los del Alzheimer, se trata de enfermedades distintas que pueden presentarse simultáneamente. El padecimiento no tiene cura, pero existen tratamientos para controlar algunas de sus manifestaciones.

Por otra parte, el paro cardiopulmonar ocurre cuando se interrumpen la actividad efectiva del corazón y la circulación sanguínea, lo que impide que los órganos reciban el oxígeno necesario para funcionar. En el caso de Stewart, el certificado relaciona este desenlace con el trastorno neurocognitivo de base, por lo que no debe interpretarse como una enfermedad independiente que explique todo su deterioro. Los documentos difundidos no permiten establecer qué síntomas específicos presentó el actor durante sus últimos días, más allá de las condiciones médicas comunicadas por su representante.

¿Qué es la hidrólisis alcalina, procedimiento al que fue sometido Patrick Stewart?

Otro de los detalles revelados por el certificado de defunción fue que los restos de Patrick Stewart fueron sometidos a hidrólisis alcalina el 3 de noviembre de 2026, seis días después de su muerte. Este procedimiento, conocido también como cremación con agua o acuamación, constituye una alternativa a la cremación tradicional. A diferencia del método que utiliza fuego, la hidrólisis alcalina emplea agua, sustancias químicas alcalinas y calor para acelerar la descomposición natural de los tejidos. Según la Asociación de Cremación de Norteamérica, el proceso puede incorporar presión o agitación, dependiendo del equipo utilizado.

Durante el procedimiento, el cuerpo se introduce en una cámara hermética que contiene una mezcla de agua y compuestos alcalinos, donde se aplican condiciones controladas de temperatura. El proceso puede durar entre tres y 16 horas, según el equipo y las características del cuerpo, y produce fragmentos óseos y un líquido que posteriormente recibe el tratamiento correspondiente. Los restos óseos se secan y procesan hasta obtener un material similar a las cenizas de una cremación convencional. Este sistema evita la combustión directa y se presenta como una alternativa funeraria disponible en determinadas regiones de Estados Unidos.

En el caso del protagonista de X-Men, la información publicada establece que el procedimiento se realizó el 3 de noviembre, aunque no se han dado a conocer públicamente los motivos particulares de esa elección. La hidrólisis alcalina no está relacionada con la causa de muerte ni constituye un tratamiento médico, sino que es un método utilizado para la disposición de los restos después del fallecimiento. Su aplicación requiere equipos especializados y el cumplimiento de las normas funerarias correspondientes.

¿Quién fue Patrick Stewart y cuáles fueron sus mejores interpretaciones?

Patrick Stewart fue un actor británico nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, West Yorkshire, Inglaterra. Su formación artística comenzó en el teatro y durante la década de 1960 se integró a la Royal Shakespeare Company, donde desarrolló interpretaciones de obras de William Shakespeare como Hamlet, Macbeth y La tempestad. Su trayectoria teatral le abrió las puertas del cine y la televisión, aunque el reconocimiento internacional llegó en 1987, cuando obtuvo el papel del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation. Su aportación a las artes dramáticas fue reconocida en 2010, cuando recibió el título de caballero de manos de la reina Isabel II.

Entre sus personajes más recordados se encuentra Jean-Luc Picard, capitán de la nave USS Enterprise, a quien interpretó durante las siete temporadas de Star Trek: The Next Generation, entre 1987 y 1994. Posteriormente retomó el personaje en cuatro películas de la franquicia y en la serie Star Trek: Picard, transmitida entre 2020 y 2023. Su interpretación del comandante espacial lo convirtió en uno de los rostros representativos de la ciencia ficción televisiva, antes de alcanzar una nueva etapa de popularidad con el profesor Charles Xavier, líder de los mutantes de X-Men, personaje que apareció por primera vez en la película estrenada en 2000.

Su interpretación de Charles Xavier continuó en películas como X2 (2003), X-Men: The Last Stand (2006), X-Men: Days of Future Past (2014) y Logan (2017). Esta última presentó una versión envejecida y vulnerable del personaje, en una historia protagonizada por Hugh Jackman como Wolverine. Stewart también participó en producciones como Excalibur (1981), Dune (1984) y Green Room (2015), además de prestar su voz a personajes animados. Su carrera abarcó distintos géneros y generaciones, con un legado especialmente reconocido por sus interpretaciones en Star Trek, X-Men y el teatro clásico británico. Su fallecimiento a los 86 años cerró una trayectoria que dejó personajes centrales en la historia de la televisión y el cine de ciencia ficción.