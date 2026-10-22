Cuatro colombianos sueñan con su primera Copa Sudamericana en Barranquilla: solo dos podrán alzar el trofeo

Repase los jugadores ‘cafeteros’ que buscan su primer título continental en el mes de noviembre en el nuevo Metropolitano.

Foto: JUAN MABROMATA y DOUGLAS MAGNO / AFP | Reuters| Gemini

Finalizaron las semifinales de la Copa Sudamericana y los finalistas de esta edición 2026 son Boca Juniors y Atlético Mineiro luego de superar esa ronda. Ambos elencos ahora se verán las caras en Barranquilla es busca del título, pues recordemos que la sede para ese duelo decisivo es en la ciudad conocida como ‘La Arenosa’.

En el caso del equipo argentino, superó al Vasco da Gama por un global de 3-2, con la salvedad que la llave terminó en suelo brasileño. Esta es la tercera final que va a jugar el ‘xeneize’ por esa competencia, teniendo en cuenta que en 2004 y 2005 consiguió los títulos contra Bolívar y Pumas, respectivamente. Tener presente que hace unos años los clubes mexicanos participaban en torneos Conmebol.

Por otra parte, Mineiro busca revancha del 2025, puesto que desde los penales Lanús le arrebató la oportunidad de consagrarse en ‘La Gran Conquista’. Ese equipo ha tomado como costumbre llegar a instancias decisivas en este tipo de competencias, pues en 2024 fue subcampeón de la Copa Libertadores (tiene una).

Ahora bien, más allá de que la final va a ser en Barranquilla, en ambos conjuntos hay futbolistas del país que van en busca de consagrarse a nivel continental. En las plantillas son cuatro jugadores ‘cafeteros’ que tienen esa ilusión, distribuidos de a dos por club. Lo que comparten es que ninguno a la fecha ha alzado algún título en ese sentido, aunque algunos sí han disputado finales.

Los colombianos para la final de Copa Sudamericana 2026

Álvaro Montero – Boca Juniors

El portero jugará por primera vez una final de Copa Sudamericana y en general de torneos Conmebol de clubes. Si bien ha participado en algunos de ellos con equipos de su pasado, será su debut en esa instancia. Sin duda es una buena oportunidad que se le presenta para añadir un título internacional a su palmarés, pues tiene tres Ligas BetPlay, una Copa y una Superliga BetPlay y una Supercopa de Argentina.

Sebastián Villa – Boca Juniors

Si bien el delantero no ha ganado algún campeonato continental, sí jugó una final. Debemos retroceder hasta el 2018 para hablar de ello, ya que él hizo parte de aquella recordaba final contra River Plate. Para ese entonces era formato ida y vuelta y recordemos que el segundo choque se jugó en el Santiago Bernabéu. Para su mala fortuna y la de Boca, perdieron ese título con el máximo rival que tienen en Argentina. Villa en su palmarés tiene una Liga y Copa BetPlay, dos Torneos de Argentina, dos Copas de Argentina, dos Copas de la Liga de Argentina y dos Supercopas en ese mismo país.

Kevin Castaño – Atlético Mineiro

El mediocampista estará disputando por primera vez una final de Copa Sudamericana con la escuadra brasileña. Si bien ha jugado también Libertadores, no había alcanzado esa instancia. También busca su primera consagración y aumentar su vitrina porque solo tiene un campeonato que consiguió en su paso por el Krasnodar de Rusia.

Mateo Cassierra – Atlético Mineiro

El atacante es el cuarto colombiano que estrenará el nuevo Metropolitano en el mes de noviembre en la final de Copa Sudamericana. Él tampoco ha jugado esa instancia y en estos momentos sigue en proceso de recuperación por una lesión muscular. Resta esperar si le alcanza para estar en ese duelo decisivo en Barranquilla. En Rusia, con el Zenit, ganó siete títulos, con Deportivo Cali una Liga BetPlay y con el Ajax otro.

¿Han habido colombianos campeones de Copa Sudamericana en Boca Juniors o Atlético Mineiro?

La respuesta corta es sí, pero solo en uno de esos equipos. En las dos Sudamericanas que tiene Boca en su historial, Fabián Vargas hizo parte de esas nóminas campeonas. Como tal es el único que alzó ese título con el ‘xeneize’. Por otra parte, Mineiro nunca ha conseguido ‘La Gran Conquista’, aunque tiene una Libertadores. No obstante, no hubo colombianos en esa ocasión.

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