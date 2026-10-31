Final de la Copa Sudamericana 2026: Conmebol confirma el horario para el partido entre Boca Juniors vs Atlético Mineiro

Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarán la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla este 21 de noviembre.

Trofeo de la Copa Sudamericana. – Vizzor Image.

Cada vez está más cerca la final de la Copa Sudamericana 2026, la cual tiene como sede la ciudad de Barranquilla en el Metropolitano. Boca Juniors y Atlético Mineiro son los equipos que están en busca del título del segundo torneo de clubes más importante que hay a nivel del continente sudamericano.

Como es de conocimiento general, el sábado 21 de noviembre rodará el balón entre ambos elencos, aunque faltaba que se definiera la hora exacta. Si bien Conmebol había dado unos adelantos, hasta hace poco fue que se confirmó el horario para ese cotejo que promete emociones de inicio a fin en ‘La Arenosa’.

De manera oficial la entidad dio a conocer que la final comenzará a las 5:30 p.m. (hora local). Eso quiere decir que en Argentina y Brasil se puede ver desde las 7:30 p.m. En cuanto a la transmisión, hay distintas alternativas porque se puede ver por Disney + e ESPN y también por Directv y DGO. Para Brasil otra opción es a través de Paramount.

El camino de los dos finalistas

Atlético Mineiro estuvo desde la fase de grupos y se ubicó en le grupo B junto a Cienciano, Juventud y Puerto Cabello. El cuadro brasileño se quedó con el primer lugar tras hacer 10 de 18 puntos posibles. En el papel se esperaba que fuera más dominante en ese sector, pero hubo algunos altibajos porque ganó tres partidos, empató otro y perdió dos.

En los octavos de final se midió contra Bragantino y en la ida derrotó a ese rival por 0-1 en condición de visitante. En la vuelta todo quedó en igualdad por 2-2 y por el global avanzó de ronda. Los cuartos de final fue la fase más compleja del Mineiro por como se desarrolló esa llave ante Santos, ya que se definió desde el punto penal.

En la ida Santos dio el golpe en casa y tomó la ventaja al quedarse con el marcador a favor por 2-0. No obstante, en la vuelta Mineiro hizo valer su localía, pero el oponente no se la dejó para nada fácil. 4-2 culminó ese enfrentamiento, lo que llevó todo a la definición desde los doce pasos. Por 3-1 se impuso el Mineiro y ya luego en las semifinales dejó atrás a Montevideo City por un global de 3-2.

Boca Juniors por su parte comenzó desde los playoffs porque finalizó tercero del grupo D de la Copa Libertadores. En esa instancia dejó atrás a O’Higgins, que venía de ganarle el segundo lugar de su sector a Millonarios. En octavos le pasó por encima a Recolecta al imponerse de manera contundente en la llave por 7-1.

En los cuartos de final fue una serie pareja con Sao Paulo que el ‘xeneixe’ sacó adelante apenas por 2-1 en el global. En las semifinales arrancó perdiendo en La Bombonera ante Vasco da Gama por 0-1. Sin embargo, en suelo brasileño le dio vuelta al ganar por 1-3 (global 3-2).

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