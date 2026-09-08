Raúl Alpizar fuera de las fuerzas básicas de Pumas

Juan Carlos Ortega sustituirá a Raúl Alpízar en la dirección de fuerzas básicas de Pumas antes de disputar la sexta jornada del torneo Apertura 2026

Raul Alpizar, fuerzas básicas de Pumas. Imago 7

La estructura de los Pumas de la UNAM continúa sufriendo modificaciones cuando el equipo está a punto de disputar su partido correspondiente a la jornada 6 de este Apertura 2026.

En esta ocasión, el movimiento se trata de la salida de Raúl Alpízar que deja su cargo como director de fuerzas básicas de la institución, un cargo asumido en el 2020. Hasta el momento Pumas no ha informado oficialmente los motivos de la decisión.

“El Club Universidad Nacional informa que, de común acuerdo, Raúl Alpízar deja el cargo como director de fuerzas básicas de la institución. Reconocemos y agradecemos el trabajo y profesionalismo que entregó a esta institución y le deseamos éxito en sus futuros proyectos.En breve se informará el nombre de la persona que asumirá la nueva etapa de la Dirección de Fuerzas Básicas de Pumas”, informa el comunicado emitido por el club.

Gestión del Alpízar y futuro del cargo

Alpízar desarrolló diferentes funciones dentro de la institución antes de asumir la dirección de la cantera. Trabajó con categorías juveniles, formó parte del cuerpo técnico del primer equipo y en 2023 tuvo un periodo como entrenador interino de los universitarios.

Durante su gestión, Raúl Alpízar se vio involucrado en diversas polémicas, la principal sucedió en 2022 cuando fue separado de su cargo por presunta corrupción en fuerzas básicas, no obstante, poco después fue reinstituido al no haber pruebas suficientes para su acusación.

Juan Carlos Ortega apunta a tomar el cargo en Pumas

Ahora, su cargo como director de fuerzas básicas sería ocupado por Juan Carlos Ortega, quien, hasta hace una semana era auxiliar técnico de Esteban González, estratega de Querétaro. Adicionalmente, Ortega cuenta con más de 10 años de experiencia en fuerzas básicas de Chivas, sin contar su paso por selecciones inferiores y Tigres, donde coincidió con Antonio Sancho.

Una parte importante de su carrera estuvo vinculada a Chivas. Fue auxiliar técnico del primer equipo entre 2003 y 2009, posteriormente dirigió al Guadalajara y también desempeñó funciones relacionadas con el desarrollo deportivo. Su experiencia se extendió a selecciones nacionales con límite de edad, donde participó en distintos procesos formativos.

Ortega también pasó por LA Galaxy como director de Metodología y Desarrollo, con responsabilidad sobre la academia del conjunto de la MLS. En 2021 dejó esa institución para incorporarse a Tigres como director de Fuerzas Básicas, una función directamente relacionada con el cargo que ahora podría asumir en Universidad Nacional.

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Su eventual llegada representaría un cambio de mando después de casi seis años de Alpízar al frente del área. La experiencia de Ortega en Chivas, selecciones menores, LA Galaxy y Tigres aparece como uno de los principales respaldos de su perfil para asumir un departamento que tiene un peso particular dentro de la historia de Pumas.

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