Aryna Sabalenka vence a Noskova y avanza a semifinales del US Open 2026

La bielorrusa necesitó un desempate en el tercer set para superar a Linda Noskova y llegar a la antesala de la final

Aryna Sabalenka avanza en el US Open | Reuters

Aryna Sabalenka avanzó a las semifinales del US Open 2026 después de superar a Linda Noskova en tres sets, en un partido que se definió en el desempate de la tercera manga. La tenista bielorrusa se impuso por 7-6 (7-1), 3-6 y 7-6 (10-7) para mantenerse con vida en su intento por conquistar el torneo por tercera ocasión consecutiva. Además, el resultado le permite continuar en la pelea por conservar el primer lugar del ranking mundial.

Sabalenka tuvo que responder cuando el partido entró en su etapa decisiva. Noskova consiguió una ventaja de 4-2 en el tercer set y quedó a dos juegos de cerrar el encuentro, pero la número uno del mundo reaccionó para recuperar el quiebre y empatar el parcial.

Con el marcador 4-4, Sabalenka aprovechó su oportunidad al resto y llevó el encuentro hasta el desempate. La bielorrusa volvió a encontrarse en desventaja al inicio del match tiebreak, pero consiguió darle la vuelta al marcador después de un doble fallo de Noskova.

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Sabalenka tomó entonces una ventaja que ya no perdió y cerró el partido con un ace de segundo servicio. Con ello, alcanzó las semifinales del US Open por sexta edición consecutiva.

La clasificación mundial también estuvo presente durante el partido. Sabalenka necesitaba ganar para conservar opciones de terminar el torneo como número uno de la WTA, posición que ha ocupado durante 99 semanas consecutivas.

Ahora deberá esperar el resultado del encuentro entre Elena Rybakina y Zheng Qinwen. Si Rybakina vence a Zheng y alcanza las semifinales, Sabalenka perderá el primer puesto del ranking. En caso de que Rybakina sea eliminada, Sabalenka mantendrá el número uno si consigue conquistar el US Open. Por ello, sus siguientes partidos también tendrán consecuencias en la clasificación mundial.

En cuanto a sus números ante Noskova, la bielorrusa terminó con 42 tiros ganadores y 12 aces. La checa registró 46 winners y 18 servicios directos, pero cometió un doble fallo en el desempate que permitió a Sabalenka tomar ventaja.

Para Sabalenka, la victoria también extiende su dominio reciente en Nueva York. Su última derrota en el US Open ocurrió en la final de 2023, cuando Coco Gauff se impuso ante ella.

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