Posibles alineaciones de Santa Fe vs Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana 2026

Esto es lo que debe saber rumbo al juego entre el ‘Cardenal’ y los cariocas, en el primer sorbo de los cuartos de final.

Santa Fe vs Vasco Da Gama: posibles nóminas

Todo listo para la ida de cuartos de final en la Copa Sudamericana. Santa Fe, el único sobreviviente colombiano en copas de Conmebol, se medirá frente a Vasco Da Gama en El Campín con el objetivo de sacar diferencia. El ‘Cardenal’ llega motivado tras eliminar a River, mientras que el elenco de Brasil no tiene una posición muy incómoda.

La escuadra de Pablo Repetto le va apostando todas sus monedas al frente internacional. Viene de igualar 2-2 ante Fortaleza en casa, pero será página aparte este duelo de altas obligaciones. Del otro lado, el equipo carioca aspira salvar la categoría en el frente doméstico, por lo que guardará reservas de cara a un calendario muy exigente. Esto es lo que debe saber:

Posible alineación de Santa Fe para el juego por los cuartos de final de Copa Sudamericana

Así formaría Santa Fe: Weimar Asprilla; Mateo Puerta, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Franco Fagúndez, Jáder Obrian, Maximiliano Lovera y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Posible alineación de Vasco Da Gama para el juego por los cuartos de final de Copa Sudamericana

Así formaría Vasco Da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldivia, Lucas Pitón; Santiago Sosa, Tche Tche, Johan Rojas; Marino Hinestroza, Nuno Moreira y Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.

¿Cómo y dónde ver a Santa Fe vs Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana 2026?

Este duelo, válido por la ida de los cuartos de Copa Sudamericana, tendrá su pitazo inicial este martes 8 de septiembre a las 5:00 de la tarde (hora COL) en el Estadio El Campín de Bogotá. El canal de DSports transmitirá el compromiso de ida, así como DGO vía streaming. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los detalles acerca del juego.

Últimos partidos de Santa Fe

05.09.2026 | Santa Fe 2-2 Fortaleza | Fecha 9.

02.09.2026 | Santa Fe 3-2 Millonarios | Fecha 16.

29.08.2026 | Junior 1-1 Santa Fe | Fecha 8.

26.08.2026 | River Plate 1-1 Santa Fe (7-8 ganó la visita por penales) | Octavos de Sudamericana (vuelta).

22.08.2026 | Santa Fe 0-0 América de Cali | Fecha 6.

Últimos partidos de Vasco da Gama

05.09.2026 | Fluminense 1-0 Vasco Da Gama | Fecha 26.

02.09.2026 | Vitoria 0-2 Vasco Da Gama | Cuartos de Copa (vuelta).

29.08.2026 | Vasco Da Gama 3-1 Cruzeiro | Fecha 25.

26.08.2026 | Vasco Da Gama 1-0 Vitoria | Cuartos de Copa (ida).

23.08.2026 | Palmeiras 4-1 Vasco Da Gama | Fecha 24.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Darío Herrera (Argentina).

Darío Herrera (Argentina). Asistente 1: Maximiliano del Yesso (Argentina).

Maximiliano del Yesso (Argentina). Asistente 2: José Savorani (Argentina).

José Savorani (Argentina). Cuarto árbitro: José Burgos (Argentina).

José Burgos (Argentina). VAR: Sebastián Martínez (Argentina).

Sebastián Martínez (Argentina). AVAR: Hernán Mastrangelo (Argentina).

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