Gala Montes se va de La Casa de los Famosos 2026: ¿Cuáles son los motivos de su salida?

La actriz apenas llevaba dos días dentro del reality cuando decidió abandonar voluntariamente la competencia; la producción todavía no explica las razones

Gala Montes terminó de manera inesperada su participación en La Casa de los Famosos México 2026. La actriz, quien había ingresado apenas unos días antes como nueva habitante, decidió abandonar voluntariamente el reality y dejar la competencia antes de lo previsto.

La salida fue confirmada por las cuentas oficiales del programa, que informaron a los seguidores sobre la decisión de la actriz. Hasta ahora, la producción no ha explicado cuáles fueron las razones que llevaron a Gala a tomar esta determinación, por lo que su partida generó preguntas entre quienes seguían su regreso al formato.

¿Por qué se va Gala Montes de La Casa de los Famosos 2026?

La información oficial señala que Gala Montes tomó la decisión de salir por voluntad propia. Sin embargo, no existe hasta el momento una explicación pública por parte del programa sobre los motivos específicos de su salida.

La actriz permaneció únicamente dos días dentro de la casa después de ingresar como sustituta de Aldo Rendón. Su incorporación había generado expectativas debido a que ya conocía el formato tras haber participado anteriormente en el reality.

La Jefa informa a los habitantes que #GalaMontes decidió salir voluntariamente de #LaCasaDeLosFamososMx



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Tras confirmarse su salida, La Casa de los Famosos México publicó un mensaje para comunicar la noticia y desearle éxito en los proyectos que emprenda fuera de la competencia. Por ahora, el programa no ha señalado si Gala ofrecerá posteriormente una explicación sobre lo ocurrido.

¿Cuáles son las polémicas que dejó Gala Montes en dos días de vivir en LCDLF 2026?

La breve estancia de Gala Montes provocó conversación entre los seguidores del programa, especialmente porque su llegada ocurrió en medio de una temporada que ya había generado diferentes debates entre los espectadores.

Sin embargo, no hay información oficial que permita atribuir su salida a una polémica específica ocurrida dentro de la casa. Las versiones y comentarios que circulan en redes sociales no han sido confirmados por la producción ni por la propia actriz como la causa de su decisión.

En las redes sociales de Gala también apareció una publicación relacionada con su estancia en el programa. En ella se mostró un mensaje colocado en el exterior de la casa: “Gala, te amamos, tus curitas estamos contigo siempre”. Hasta el momento, la actriz no ha utilizado sus cuentas para explicar públicamente por qué decidió abandonar el reality.

¿Entrará alguien en su lugar a La Casa de los Famosos 2026?

La salida de Gala Montes vuelve a dejar un espacio disponible dentro de la competencia, aunque hasta ahora no se ha confirmado oficialmente que otro participante vaya a ingresar en su lugar.

Su incorporación ya había sido una decisión extraordinaria de la producción después de la salida de Aldo Rendón. Por ello, cualquier nuevo movimiento dentro de la casa dependerá de una determinación de La Casa de los Famosos México.

Mientras tanto, los habitantes deberán continuar con la dinámica de la competencia sin Gala. La incógnita principal permanece sobre los motivos de su salida y si la producción dará a conocer más detalles en las próximas emisiones.

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