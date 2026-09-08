Tena, ante las dos decisiones más difíciles del año

El técnico dejaría a dos referentes fuera de la Nations League

Guatemala debuta contra Jamaica. | @fedefut_oficial

La Concacaf Nations Leagues 2026 está próxima a comenzar. A partir del 23 de septiembre se juega el segundo torneo de selecciones a nivel internacional más importante del continente, y para ello, el equipo de Guatemala está próximo a conocer quiénes serán los 26 que integrarán la lista de citados, algo en lo que por estas horas trabaja Luis Fernando Tena.

Si bien aún resta conocer quiénes serán los citados en forma oficial, todo indica que el entrenador ya tiene más o menos definidos a prácticamente todos los que jugarán el torneo. Sin embargo, existe un atenuante que lo expone a tener que tomar dos decisiones muy complicadas, de esas que duelen, pero que se eligen en beneficio del plantel y consta en dejar afuera a dos referentes…

La primera de las duras determinaciones tendría que ver con dejar afuera de la convocatoria al mejor delantero de la actualidad: Darwin Lom. El experimentado futbolista sufrió un desgarro el pasado 30 de agosto durante el partido que estaba jugando contra Bolívar, y si bien la sanidad de su club no comunicó el tiempo de recuperación sí se estableció un mínimo de 21 días de recuperación para volver a entrenar.

Eso quiere decir en términos médicos, que tras 21 días de recuperación, el jugador debe luego tomar de cuatro a siete días de re adaptación para volver a entrenar con el grupo. Eso implica que Lom, recién podría incorporarse de lleno con el plantel en la previa del partido del 2 de octubre contra Surinam, por la tercera jornada de la competencia perdiéndose ante los cotejos ante Jamaica y El Salvador.

Es por eso que el técnico tiene en mente no convocar al delantero, para que pueda hacer su recuperación en tiempo y forma, y no apurarlo. Es una determinación sensible ya que un jugador de su porte no solo es importante dentro sino que en el vestuario, por lo que Tena deberá jugársela y analizar qué es lo mejor para su equipo.

La otra de las decisiones duras a las que se expone el técnico es la del portero. Ocurre que su habitual elegido, Nicholas Hagen, lleva una importante inactividad al frente del arco del Columbus Crew. Atajó en dos de los últimos trece partidos del equipo y lleva hilvanados seis partidos sin jugar, por lo que podría marginarlo cuando menos de la titularidad.

Guatemala integra el Grupo B de la competencia junto a los seleccionados de Honduras, El Salvador, Surinam, Martinica y Jamaica. De acuerdo con el formato de competencia y el sorteo realizado, los dirigidos por Tena disputarán dos partidos en condición de local y los otros tres como visitantes. La fase de grupos tendrá una importancia determinante, ya que solamente los dos mejores seleccionados de cada zona conseguirán avanzar a los cuartos de final, instancia en la que comenzará el verdadero desafío por el título.

Calendario de Guatemala en la Nations League 2026

25 de septiembre, 18.00 hs: Jamaica vs Guatemala, Kingston.

28 de septiembre, 20.00 hs: Guatemala vs El Salvador, Estadio Manuel Felipe Carrera

2 de octubre, 16.00 hs: Surinam vs Guatemala, Franklin Stadion

5 de octubre, 18.00 hs: Guatemala vs Surinam, Estadio Manuel Felipe Carrera

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