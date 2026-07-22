¡Inaceptable! Balean autobús de aficionados de Tigre en Uruguay y reportan un herido

Un autobús con aficionados de Tigre recibió varios disparos cuando regresaba a Argentina tras el partido ante Nacional en Montevideo. La previa del juego se calentó con pancartas de las Malvinas y provocación con la canción de ‘Superestrella’ de Aitana.

Balean autobús de hinchas de Tigre en Uruguay. DANTE FERNANDEZ / AFP

La victoria de Tigre sobre Nacional por la Copa Sudamericana quedó marcada por un ataque armado contra los aficionados del equipo argentino cuando abandonaban Montevideo. Un grupo de seguidores viajaba rumbo a Argentina cuando uno de los autobuses recibió varios disparos en una carretera de la capital uruguaya.

El hecho ocurrió durante la noche del martes 21 de julio después del partido disputado en el Gran Parque Central. Tigre había ganado 3-0 en la ida de los playoffs del torneo continental y sus aficionados comenzaron el viaje de regreso bajo un operativo policial.

El video del ataque a balazos a los micros de los hinchas de Tigre. pic.twitter.com/WIhzFt5TUZ — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) July 22, 2026

¿Qué pasó con los aficionados de Tigre en Uruguay?

Alrededor de 2 mil 200 seguidores de Tigre asistieron al encuentro de la Copa Sudamericana. Tras el silbatazo final cerca de 15 autobuses salieron de Montevideo con destino a Colonia como parte del recorrido de regreso.

Los vehículos tomaron la ruta 1 con dirección a Colonia para continuar el traslado hacia Argentina. Cuando la caravana llegó a la zona de Avenida Cibils se escucharon varias detonaciones y uno de los autobuses fue alcanzado por los proyectiles. De acuerdo con los primeros reportes de la policía uruguaya se efectuaron al menos 10 disparos contra la unidad. Una persona que viajaba en el vehículo resultó herida y recibió atención médica en el lugar antes de ser trasladada al Hospital del Cerro.

así nos regalan a los hinchas que venimos a disfrutar de un partido de futbol, no hay palabras, queremos llegar a casa, están los micros llenos de chicos @CONMEBOL @Sudamericana @catigreoficial un desastre @Nacional vergüenza pic.twitter.com/CmiCDhF1GU — ϯί 🐯 (@tidetigre) July 22, 2026

La policía uruguaya abrió una investigación para identificar a las personas involucradas. Los agentes revisarán las cámaras de seguridad instaladas en la ruta y en las zonas cercanas al punto donde ocurrieron los disparos. También se analizarán los daños en el autobús para determinar el número de impactos y el tipo de arma utilizada. Los testimonios de los pasajeros podrían ayudar a establecer si los agresores esperaban el paso de la caravana o si siguieron a los vehículos desde el estadio.

⚠️🇦🇷🇺🇾 BALEARON UN MICRO DE HINCHAS DE TIGRE EN URUGUAY



Los heridos afortunadamente están fuera de peligro



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El ataque generó cuestionamientos sobre el operativo de seguridad dispuesto para la salida de los aficionados visitantes. La caravana estaba integrada por varios autobuses y debía recorrer una parte de Montevideo antes de tomar la ruta hacia Colonia. Hasta las primeras horas del miércoles no se había informado sobre personas detenidas. Tampoco existía un comunicado conjunto de Nacional, Tigre o la Conmebol sobre posibles medidas relacionadas con el partido de vuelta.

🔴 AHORA



✔️ Barras de Nacional atacaron a tiros a un ómnibus con hinchas de Tigre en ruta 1 y Camino Cibils.



✔️ Hay un herido de bala.



✔️ Tiraron más de 10 disparos contra el ómnibus. pic.twitter.com/XaFWbQH8AE — Eduardo Preve (@EPreve) July 22, 2026

La provocación que marcó la previa del partido

El ambiente entre las aficiones comenzó a elevarse antes del encuentro. Cuando los seguidores de Tigre ingresaron al Gran Parque Central y el sonido local reprodujo la canción ‘Superestrella’ de la cantante española Aitana. El tema fue utilizado por la selección de España durante el Mundial 2026 y tomó fuerza después de que el conjunto europeo venció 1-0 a Argentina en la final disputada el domingo 19 de julio.

LA PROVOCACIÓN DE LOS URUGUAYOS CONTRA LOS HINCHAS DE TIGRE 🇺🇾🇦🇷



🏟️🎵 Mientras los simpatizantes del Matador ingresaban al Gran Parque Central, desde los altoparlantes del estadio sonó "Superestrella", la canción de Aitana que acompañó a España durante el Mundial



🇪🇸 El tema fue… pic.twitter.com/YunFUFYnyv — Diario Olé (@DiarioOle) July 22, 2026

La elección de la canción fue interpretada como una referencia a la derrota de la selección argentina. Tigre respondió después del partido a través de sus redes sociales con una fotografía de su afición y un mensaje relacionado con el apoyo de sus seguidores.

Los futbolistas del equipo argentino también salieron al campo con una bandera dedicada a la selección de su país. La pancarta incluía un mensaje para reconocer al equipo nacional después de su participación en la Copa del Mundo.

El reconocimiento de Tigre para la selección de Argentina. DANTE FERNANDEZ / AFP

Además, los jugadores mostraron una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”. El gesto siguió la línea de otras manifestaciones realizadas por clubes y selecciones argentinas durante competencias internacionales.

Los jugadores de Tigre, mostrando una bandera con el mensaje “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” después de ganarle a Nacional.



Los hinchas, al ritmo de “EL QUE NO SALTA, ES UN INGLÉS”.



Momentazo. 🫶🏼🇦🇷 pic.twitter.com/JFI9WFNPWF — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 22, 2026

Tigre había goleado a Nacional en la Copa Sudamericana

El ataque ocurrió después de que Tigre consiguió una ventaja de tres goles en la eliminatoria. El conjunto argentino se impuso 3-0 en el Gran Parque Central y quedó cerca de avanzar a los octavos de final.

Jalil Elías abrió el marcador durante los primeros minutos. La jugada comenzó con un envío desde campo propio que encontró a Alan Barrionuevo. El defensor habilitó a Elías y el atacante definió frente al arco. El VAR revisó la acción antes de confirmar el gol. Ignacio Russo amplió la diferencia antes del descanso. El delantero recibió el balón después de una jugada a balón parado y remató para colocar el segundo tanto.

Nacional comenzó la segunda parte con un jugador menos después de la expulsión de Bruno Zuculini. Tigre aprovechó la superioridad numérica y cerró el partido con un gol de Elías Cabrera. El atacante ingresó desde la banca y convirtió el 3-0 que definió el resultado de la ida.

El ganador de la eliminatoria enfrentará a Montevideo City Torque en los octavos de final. El partido de vuelta se disputará en el Estadio José Dellagiovanna donde Tigre buscará conservar la ventaja obtenida en Uruguay.

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