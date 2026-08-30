Cristo Fernández cambia los reflectores por el césped y renueva su historia con El Paso Locomotive

Cristóbal “Cristo” Fernández forma parte de El Paso Locomotive FC, club de la USL Championship tras enamorarse del fútbol con la serie de Ted Lasso

Cristo Fernández narra su experiencia como futbolista | Captura de Pantalla

Cristo Fernández vive una nueva etapa lejos de los reflectores y cerca del césped: a sus 35 años, el actor que dio vida a Dani Rojas en Ted Lasso retomó el futbol profesional con El Paso Locomotive FC de la USL Championship. El jalisciense se alejó durante varios años de las canchas, pero la serie de Apple TV+ despertó otra vez su pasión por el deporte y lo impulsó a entrenar por su cuenta hasta conseguir una oportunidad en Estados Unidos. Tras superar pruebas, rechazos, una pausa por problemas con su visa y una lesión de espalda, Fernández concretó su regreso y convirtió una historia poco común en una nueva oportunidad para demostrar que nunca es tarde para perseguir un sueño. Lee la nota completa.

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