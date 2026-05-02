Messi y el centenar con el Inter Miami: el camino que cambió a la MLS

Messi alcanza los 100 partidos con Inter Miami en el Clásico del Sol ante Orlando City, tras transformar el rumbo del club

Messi llega a 100 partidos con el Inter Miami | IMAGN IMAGES via Reuters

Lionel Messi alcanzará los 100 partidos con Inter Miami este sábado 2 de mayo, cuando Las Garzas enfrenten a Orlando City en una nueva edición del Clásico del Sol en la MLS. El encuentro marcará otro punto dentro del recorrido del argentino en la MLS, donde su llegada modificó el rumbo deportivo del club.

El fichaje de Messi fue anunciado el 15 de julio de 2023, en un momento en el que Inter Miami se encontraba en el último lugar de la tabla general del Supporters’ Shield. A diferencia de sus etapas anteriores en Barcelona y Paris Saint-Germain, el argentino llegó a una institución con pocos años de competencia y sin un título importante en su historia.

Su primer partido con la camiseta rosa dejó una señal inmediata de lo que vendría. En su debut, Messi anotó un gol de tiro libre y abrió una etapa que cambió las expectativas alrededor del equipo. Desde ese momento, el proyecto comenzó a tomar otra dimensión dentro y fuera de la cancha.

El primer golpe llegó en la Leagues Cup 2023. A Messi le bastaron siete partidos con Inter Miami para levantar el primer trofeo en la historia del club. Aquella conquista marcó el inicio de una etapa en la que Las Garzas dejaron de mirar solo al presente y comenzaron a competir por objetivos de mayor alcance.

Messi y sus logros con el Inter Miami

El proceso no se construyó únicamente alrededor del argentino. En su llegada a Florida también se incorporaron Sergio Busquets y Jordi Alba, dos excompañeros suyos en Barcelona. Más adelante se sumó Luis Suárez, lo que reforzó la estructura de un equipo que buscaba competir con nombres de experiencia internacional.

El siguiente paso llegó en 2024, cuando Inter Miami ganó el Supporters’ Shield con récord de puntos. Messi necesitó 36 partidos con el club para sumar ese logro, que confirmó el crecimiento del equipo durante la temporada regular y lo colocó como una referencia dentro de la MLS.

El recorrido continuó en 2025 con la obtención de la MLS Cup. Para entonces, Messi acumulaba 88 partidos con Inter Miami y el club ya había pasado de ocupar el fondo de la tabla a ganar los torneos más importantes del calendario local. Ese título consolidó el cambio deportivo iniciado desde su llegada.

Ahora, el partido ante Orlando City abrirá otro capítulo. Messi llegará a su centenar de juegos con el club en el Nu Stadium, recinto inaugurado a comienzos de abril y con capacidad para más de 26,000 espectadores. Inter Miami buscará además su primer triunfo en esa sede.

El impacto de Messi también se ha reflejado fuera de Miami. Su presencia ha llevado partidos de la MLS a estadios de mayor capacidad y ha generado asistencias como las registradas en el LA Memorial Coliseum, el M&T Bank Stadium de Baltimore y el Empower Field at Mile High Stadium de Denver durante 2026.

A 100 partidos de su llegada, Messi alcanza una cifra que resume el cambio de Inter Miami en menos de tres años. En ese tramo, el club ganó la Leagues Cup, el Supporters’ Shield y la MLS Cup, mientras el argentino convirtió su etapa en Florida en una parte central del crecimiento reciente de la liga.

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