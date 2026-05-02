James Rodríguez, fuera de convocatoria para el Columbus Crew vs Minnesota United

Todos esperaban que el cucuteño sumara 3 partidos al hilo con el Minnesota United, por primera vez.

James / David Berding / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / vía AFP.

Minnesota United quiere seguir escalando posiciones en la tabla de la Major League Soccer 2025/26. ‘The Loons’ visitan este sábado 2 de mayo del 2026 al Columbus Crew, en el marco de la jornada 11 del certamen estadounidense. Encuentro en el que tienen que buscar la senda de la victoria nuevamente porque su lugar en la siguiente ronda puede estar peligrando.

Dicho esto, el entrenador Cameron Knowles entregó noticias sobre el grupo de futbolistas viajeros que harán parte de este compromiso en el Estadio ScottsMiracle-Gro Field. Se trata específicamente del volante James Rodríguez, el colombiano no hará parte de este juego, ni siquiera en el banquillo de suplentes, por un “procedimiento médico rutinario programado previamente”.

Así lo informó el periodista norteamericano Andy Greder, quien aseguró: “Los Loons viajaron a Columbus el viernes por la tarde sin el mediocampista ofensivo colombiano” y “…no relacionado con ninguna lesión. Se reincorporará a los entrenamientos del equipo la próxima semana”, ultimó en www.twincities.com.

Cabe mencionar que el ídolo de la Selección Colombia venía teniendo minutos. El ’10’ de la ‘Tricolor’ jugó 63 minutos el pasado 25 de abril en la derrota del Minnesota ante Los Ángeles F.C en condición de local. De igual forma entró desde el banco el 29 de abril, participó 15 minutos en la eliminación de ‘The Loons’ contra San José Earthquakes por los octavos de final de la U.S Open Cup.

Si bien James no estará este sábado con su equipo ante Columbus Crew por MLS, habrá parte de tranquilidad en las toldas de la Selección Colombia, ya que descartaron cualquier lesión, además el mismo futbolista aseguró recientemente que se encontraba en buena forma y que espera con ansias el debut del equipo nacional en el Mundial.

“Voy a llegar bien, voy a llegar bien. Voy a llegar de muy buena manera, todavía falta un mes y yo estoy entrenándome bien, al máximo, a full, como siempre lo he hecho y, bueno, lo que me toque jugar aquí creo que va a servir”, aseguró el mediocampista ‘cafetero’ a los medios de comunicación, después del juego ante Los Ángeles F.C.

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