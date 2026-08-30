Hormiga González se exige más tras debutar con el Olympiacos: “Lo puedo hacer mucho mejor”

El delantero ya piensa en anotar su primer gol con el equipo de El Pireo luego de tener un par de jugadas claras ante Asteras Tripolis

Hormiga González busca su primer gol en Europa. | Captura Pantalla Claro Sports.

Armando ‘Hormiga’ González vivió sus primeros minutos como futbolista del Olympiacos y, después de concretar su debut en el fútbol europeo, dejó claro que su objetivo no se limita a tener participación. El delantero mexicano celebró comenzar su etapa en Grecia con una victoria, aunque reconoció que todavía tiene margen para ofrecer una mejor versión.

El atacante, quien dejó a Chivas para continuar su carrera con el conjunto griego, calificó su estreno como una experiencia que recordará, pero se mostró exigente con su actuación. González tiene como siguiente objetivo conseguir su primer gol con la camiseta del Olympiacos.

“Creo que es una bonita experiencia decir que debutaste en el fútbol europeo, pero no estoy satisfecho, lo puedo hacer mucho mejor. Estoy muy ansioso de meter gol y muy contento de que hayamos ganado, que es lo importante”, señaló después del encuentro.

La Hormiga González descubre las exigencias del fútbol europeo

Además de cumplir con su debut, el delantero mexicano tuvo su primer acercamiento a las características del fútbol de Grecia. González destacó principalmente la velocidad y el aspecto físico que encontró durante sus primeros minutos con Olympiacos.

“Es un fútbol muy dinámico, muy físico, pero creo que si hago lo que yo sé hacer, me va a terminar yendo muy bien”, explicó el atacante.

Armando González promete entrega y busca sus primeros goles

Al ser cuestionado sobre lo que puede esperar la afición del Olympiacos durante su etapa en Grecia, la ‘Hormiga’ evitó establecer una cifra de anotaciones. En cambio, aseguró que puede garantizar esfuerzo cada vez que tenga la oportunidad de ingresar al terreno de juego.

MÁS INFORMACIÓN: La Hormiga González roza el gol en un debut que deja grandes sensaciones

“Entrega total. Es lo que yo puedo prometer porque es lo que depende de mí y, si Dios quiere, muchos goles”, declaró.

La búsqueda de su primera anotación será ahora uno de los siguientes objetivos del delantero. González reconoció estar ansioso por marcar y comenzar a responder dentro del área, aunque puso por delante el resultado colectivo después de conseguir una victoria en el día de su presentación sobre el terreno de juego.

El mexicano inicia así una nueva etapa después de dejar Chivas para probar suerte en Europa. Su primer partido ya quedó registrado, pero la propia Hormiga González dejó claro que no se conforma con el debut: quiere aumentar sus minutos, mejorar su rendimiento y comenzar a marcar goles con Olympiacos.

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