Pato O’Ward conquista Milwaukee y firma su segunda victoria de la temporada en IndyCar

El mexicano remontó desde el fondo tras un problema en pits, alcanzó su 11º triunfo en IndyCar y vuelve a golpear fuerte en 2026

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Pato O’Ward se quedó con la victoria en la segunda carrera del fin de semana en el Milwaukee Mile. El mexicano sobrevivió a una competencia marcada por estrategias, tráfico y constantes cambios de posición para conseguir su segundo triunfo de la temporada 2026 de IndyCar.

El piloto de Arrow McLaren cruzó la meta con apenas 0.7916 segundos de ventaja sobre Scott McLaughlin, después de una batalla que se mantuvo abierta hasta las últimas vueltas. Christian Lundgaard completó el podio y confirmó una jornada redonda para Chevrolet, que colocó a tres de sus pilotos en las primeras posiciones.

What a time to be alive. 🙌 pic.twitter.com/bCoqtnzXU5 — Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) August 30, 2026

El rocoso camino de O´Ward hacia la victoria

En su primera parada en pits, un problema con la rueda trasera derecha provocó que perdiera una importante cantidad de tiempo y descendiera hasta la posición 15, obligándolo a reconstruir prácticamente toda su carrera.

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Lejos de quedar fuera de la pelea, comenzó a avanzar posiciones mientras el resto de los equipos modificaban sus estrategias. El ritmo del auto le permitió mantenerse dentro de la disputa y esperar el momento adecuado para atacar.

La oportunidad definitiva apareció en la vuelta 192. O’Ward entró a pits junto con McLaughlin y Arrow McLaren respondió con una parada de 6.6 segundos, suficiente para colocar al mexicano por delante de su rival y dejarlo en una posición privilegiada para asumir el liderato.

O’Ward tomó oficialmente la primera posición en la vuelta 196, cuando Santino Ferrucci realizó su parada, y desde ese momento no volvió a soltarla. McLaughlin logró acercarse en algunos sectores, especialmente mientras el mexicano atravesaba tráfico, pero consiguió abrir nuevamente la diferencia en las últimas vueltas para asegurar el triunfo.

Segundo triunfo de O´Ward en 2026

La victoria representa el segundo triunfo de O’Ward en la temporada 2026, después de imponerse también en Mid-Ohio durante el mes de julio. Hasta ahora, sus únicas dos apariciones en el podio durante el campeonato han sido triunfos.

Con este resultado, alcanzó las 11 victorias en su trayectoria dentro de IndyCar y consiguió su segundo triunfo en Milwaukee, circuito en el que ya había ganado en 2024.

El fin de semana no ha terminado

Alex Palou mantiene una ventaja considerable en el campeonato y, con su quinto lugar en Milwaukee, quedó muy cerca de asegurar un nuevo título. El español conserva 97 puntos de ventaja sobre Kyle Kirkwood cuando restan dos carreras por disputarse y solo necesita mantener una diferencia de al menos 54 unidades después de la siguiente competencia para coronarse matemáticamente.

Ese campeonato podría quedar definido este mismo domingo, porque el fin de semana en Milwaukee todavía no ha terminado. La primera carrera del doble programa fue suspendida el sábado por lluvia después de 90 vueltas y se reanudará a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, con Pato O’Ward como líder. El regiomontano volverá a la pista desde la primera posición después de haber ganado la segunda carrera, con la posibilidad de firmar dos triunfos en un mismo día, mientras Palou tendrá una nueva oportunidad de asegurar la corona de la temporada.

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