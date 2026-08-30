Lazio vs Genoa en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 2

Johan Vásquez y su escuadra buscan su primera victoria de la temporada, frente a una Lazio que se presenta en casa tras su debut triunfal

Lazio vs Genoa, en vivo el fútbol de Italia | Reuters

¿Dónde ver el Lazio vs Genoa en vivo? Canales de TV y streaming online El partido entre la Lazio y el Genoa de Johan Vásquez se podrá ver en vivo y en directo en México a través de la señal de Disney+. Las acciones se llevarán a cabo en el Olímpico de Roma, recinto ubicado en la capital italiana y cuya capacidad es para poco más de 72 mil espectadores. Además podrás seguir todos los detalles del duelo en el tradicional minuto a minuto de Claro Sports: resumen, goles y resultado al momento. Posibles alineaciones del Lazio vs Genoa para la jornada 2, al momento Lazio.- Christos Mandas, Oliver Provstgaard, Danilho Doekhi, Romano Floriani, Nuno Tavares, Matteo Cancellieri, Nicolo Rovella, Davide Frattesi, Kenneth Taylor, Zaccagni y Boulaye Dia. 📝 La nostra formazione per #LazioGenoa pic.twitter.com/BNdH7nmBCo — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 30, 2026 Genoa.- Bijlow, Leo Skiri Ostigard, Johan Vásquez, Alessandro Marcandalli, Djibril Sow, Morten Frendrup, Brooke Norton-Cuffy, Mikael Egill Ellertsson, Tommaso Baldanzi, Vitinha y Lorenzo Colombo. Oggi in campo così per #LazioGenoa⚔️ pic.twitter.com/yJfnJ7rdcW — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 30, 2026 ¿A qué hora inicia el Lazio vs Genoa hoy 30 de agosto de 2026? Johan Vásquez y el Genoa visitarán a la Lazio hoy domingo 30 de agosto de 2026 en punto de las 12:45 horas (tiempo del centro de México). Frente a frente dos escuadras que buscan escalar posiciones en liga luego de sus respectivas presentaciones. Los Blanquicelestes iniciaron con triunfo de 0-1 ante Bolonia, mientras que El Grifo arrancó con caída de 0-2 en casa frente al Napoli.

¡Continúa la actividad de la jornada 2 en la Serie A de Italia! Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto del partido Lazio vs Genoa, correspondiente a la segunda fecha del campeonato italiano. Con Johan Vásquez en su plantel, El Grifo quiere su primer triunfo de la temporada 2026-27. ¡Vámonos con toda la previa!

La última vez que ambos clubes chocaron fue el 30 de enero de este año, con victoria de la Lazio por 3-2 gracias a los goles de Pedro, Kenneth Taylor y Danilo Cataldi, este último al minuto 90+10. Aquel juego quedó marcado además por tres goles de penalti.

En cuanto a Johan Vásquez, será el partido número 11 ante la Lazio. El defensa mexicano hasta el momento tiene un triunfo y nueve derrotas frente al conjunto blanquiazul. Fueron ocho con la camiseta del Genoa y dos con la del Cremonese. Su única victoria ante la Lazio se dio en agosto de 2023, en un 0-1 en la jornada 2 de la temporada 2023-24.

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