Un gol de Nebojša Grujic al minuto 72 le dio el liderato del grupo L al combinado juvenil europeo, mientras que la Tricolor aguarda por su rival.

Colombia vs. Serbia en el Mundial Sub 17 | Federación Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia terminó segunda en el grupo L de la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA Qatar 2026, luego de perder 1-0 contra Serbia, en el duelo entre las dos naciones clasificadas de manera anticipada a la fase de dieciseisavos de final y que definía el liderato.

El gol se dio al minuto 72 cuando Matej Strika lanzó un centro pasado al segundo palo, evitando que el balón se desbordara por la banda. Hasta allí llegó Ognjen Matanovic, que de primera intención volvió a meter el balón al área chica, para que Nebojsa Grujic atacara el balón y marcara el único gol del partido.

La Amarilla intentó volver a igualar el resultado, que le permitiera quedarse con el liderato del grupo, pero la falta de puntería y la actuación del portero Veljko Popovic evitaron el gol de Colombia. La Tricolor aguarda por el final de la fase de grupos para conocer el rival que enfrentará en la ronda de los 32 mejores naciones de la Copa del Mundo.

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