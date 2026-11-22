Boca Juniors es el primer tricampeón de la Copa Sudamericana. Repasa el palmarés histórico, los clubes más ganadores y los títulos por países.

Campeones de la Sudamericana | Chat GPT/VizzorImage.

Boca Juniors volvió a escribir una página dorada en su historia internacional. El conjunto argentino se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer a Atlético Mineiro en la final disputada en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Con esta conquista, el Xeneize alcanzó su tercer título en la competición, después de los obtenidos en 2004 y 2005, y se convirtió en el primer equipo que consigue tres consagraciones en el certamen.

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De esta manera, Boca Juniors dejó atrás el empate que mantenía con Independiente, Liga de Quito, Independiente del Valle, Athletico Paranaense y Lanús, todos con dos trofeos. Además, Argentina amplió su ventaja en el listado de países campeones y llegó a 12 títulos, frente a los cinco de Brasil y los cuatro de Ecuador.

La Copa Sudamericana, un torneo que sigue haciendo historia

Desde su creación en 2002, la Copa Sudamericana se ha consolidado como uno de los torneos más importantes del fútbol de clubes en el continente. Sus diferentes campeones han dejado historias memorables y han permitido que equipos de distintos países alcancen protagonismo internacional.

La final de 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro suma un nuevo capítulo a ese recorrido y dejará una marca en el palmarés histórico: el nacimiento del primer tricampeón.

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¿Qué equipos han ganado la Copa Sudamericana?

Desde su primera edición, en 2002, la Copa Sudamericana ha tenido diferentes protagonistas y ha consagrado a clubes de Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, México, Chile y Perú.

Hasta la edición de 2025, seis equipos comparten el primer lugar del palmarés, con dos títulos cada uno: Boca Juniors, Independiente, Liga de Quito, Independiente del Valle, Athletico Paranaense y Lanús.

La final de 2026 modificó ese registro. Boca Juniors alcanzó tres consagraciones y quedó como el máximo ganador en solitario.

Lista de todos los campeones de la Copa Sudamericana año por año

La competición comenzó en 2002 y, desde entonces, ha entregado 25 títulos. Estos son todos los equipos que se han consagrado campeones hasta 2026:

Año Campeón 2002 San Lorenzo (Argentina) 2003 Cienciano (Perú) 2004 Boca Juniors (Argentina) 2005 Boca Juniors (Argentina) 2006 Pachuca (México) 2007 Arsenal de Sarandí (Argentina) 2008 Internacional (Brasil) 2009 Liga de Quito (Ecuador) 2010 Independiente (Argentina) 2011 Universidad de Chile (Chile) 2012 Sao Paulo (Brasil) 2013 Lanús (Argentina) 2014 River Plate (Argentina) 2015 Independiente Santa Fe (Colombia) 2016 Chapecoense (Brasil) 2017 Independiente (Argentina) 2018 Athletico Paranaense (Brasil) 2019 Independiente del Valle (Ecuador) 2020 Defensa y Justicia (Argentina) 2021 Athletico Paranaense (Brasil) 2022 Independiente del Valle (Ecuador) 2023 Liga de Quito (Ecuador) 2024 Racing Club (Argentina) 2025 Lanús (Argentina) 2026 Boca Juniors (Argentina)

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