Efraín Juárez no descarta a Gilberto Mora en la Premier League: “¿Quién dice que no puede?”

En entrevista para Claro Sports, el estratega destacó las cualidades de Gil Mora y el camino que podría seguir para llegar a Europa

El futuro de Gilberto Mora continúa generando expectativas sobre su posible llegada al fútbol europeo. A sus 18 años, el futbolista mexicano ha llamado la atención por su desempeño dentro de la cancha, una situación que Efraín Juárez analizó en entrevista con Claro Sports, donde habló sobre las cualidades del jugador y la importancia de encontrar un entorno que favorezca su desarrollo.

El entrenador mexicano, quien compartió vestidor con Giovani dos Santos y Carlos Vela, integrantes de la generación mexicana que conquistó el Mundial sub 17 del 2005, reconoció que, aunque no conoce a Mora, considera que uno de los aspectos que distingue al futbolista es su capacidad para interpretar el juego a pesar de su edad.

“Yo a Gil no lo conozco tanto como conocí a Carlos y a Gio, pero obviamente, de lo que yo te puedo decir, es un talento espectacular, porque aparte, más allá del talento futbolístico, la madurez que tiene en la manera en la que juega es donde creo que está la importancia”, expresó Juárez.

Para explicar su postura, el técnico recordó su experiencia al compartir cancha con futbolistas como Pedro Rodríguez y Sergio Busquets, a quienes identificó por su manera de tomar decisiones durante los partidos.

“A mí me tocó ver a Pedro, Busquets, y son diferentes, obviamente, capacidades técnicas, tácticas, físicas, mentales, pero son. O sea, Gil, si tú dices que tiene 25 años, juega como si tuviera esa edad. En ese aspecto es donde marcan la diferencia”.

¿Gilberto Mora puede llegar directamente a la Premier League? Efraín Juárez responde

Uno de los temas que rodean el futuro de Gilberto Mora es la elección de su primer destino en Europa. Mientras algunas posturas apuntan a que debería comenzar en ligas como la de Países Bajos, Portugal o Bélgica, otras consideran que podría incorporarse directamente a una competencia como la Premier League. Pero para Efraín Juárez, no existe una fórmula que garantice el desarrollo de un futbolista.

“Es imposible decir qué es lo correcto, porque cada individuo, cada jugador es diferente. Es muy difícil, hay jugadores que… Pero no tiene nada que ver con la edad, es la adaptación”, explicó. “Aquí en invierno estás a menos 10 grados y tienes que jugar a menos 10 grados. Y eso no quiere decir que seas buen o mal jugador, tienes que adaptarte porque en México nunca juegas a menos 10 grados. Son diferentes circunstancias”, señaló.

Juárez también rechazó que exista una ruta que todos los futbolistas deban seguir para llegar a las principales ligas europeas. “Imagínate, porque entonces sería muy fácil, porque si este patrón de que vas a Portugal y después de ahí a los mejores… Todos los clubes lo han intentado con muchos jugadores y a veces sale y a veces no resulta”, afirmó.

Por ello, el técnico de Pumas no descartó que Mora tenga las condiciones para competir directamente en la Premier League. “A lo mejor Gil lo pones en la Premier League y puede jugar, pero ¿quién dice que no? O sea, ¿por qué no puede jugar directamente? ¿Por qué no? No sabemos, ¿verdad? Bueno, es primero experimentar”, sostuvo.

Efraín Juárez considera que Gilberto Mora debe continuar su desarrollo en Europa

Sobre la posibilidad de que Mora dé el salto al fútbol europeo en los siguientes meses, Juárez destacó que incorporarse a una liga con otras exigencias podría contribuir a su crecimiento.

“Si tiene la oportunidad de ir a un club que lo pueda potencializar todavía más en todos los aspectos, físico, técnico, en una liga europea, obviamente, pues donde tú creas los talentos, donde se vuelven… Entre más joven seas y más desarrollen ese talento lo más pronto posible”, explicó.

El entrenador también planteó lo que podría representar para Mora llegar a Europa antes de cumplir los 20 años y mantenerse durante varias temporadas en un entorno de competencia que le permita adquirir experiencia.

“A lo mejor estamos hablando que hoy va a cumplir 18 años y en cuatro años, imagínate, en diferentes demandas, diferentes estructuras a nivel europeo, que es prácticamente lo mejor del planeta, pues en 22 años tendría que ser espectacular su desarrollo”, comentó. “Por eso es importante que entre más pronto puedan salir, puedan desarrollarse en otras ligas, pues explotarán”, agregó.