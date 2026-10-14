Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández empuja al Betis a hacer historia en Champions League

El delantero colombiano de 27 años, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, se reportó con gol en el juego entre Betis y Porto.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández anotando con Betis | REUTERS/Marcelo Del Pozo

Fecha número dos de la UEFA Champions League 2026-2027 y un auténtico partidazo se vivió en La Cartuja. Real Betis Balompié recibió en su casa al Porto de Portugal. Una jornada más que especial. Pues, tuvieron que pasar 21 años para que el equipo del colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, volviera a ver acción como local en la Liga de Campeones.

Al final el partido terminó con victoria bética por tres goles a dos. Abdessamad Ezzalzouli, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández e Isco, fueron los autores de las anotaciones para el triunfo español. Por su parte, Gabri Veiga y Samu Aghehowa, marcaron los descuentos de la visita.

Con este resultado, Betis registra dos victorias en dos partidos jugados en esta UEFA Champions League. Actualmente se ubica en la novena casilla de la tabla de posiciones por detrás de PSG, Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting de Lisboa, Arsenal y Real Madrid.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, clave en la remontada del Betis

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández fue suplente e ingresó al minuto 62 al partido entre Real Betis y Porto de Portugal. Nada más a 12 minutos de su entrada, el jugador de la Selección Colombia se reportó en las redes del arco rival. El brasileño Antony le sirvió el balón al colombiano que de primera intención mandó el balón al fondo de la red. Esto significó la primera anotación del ‘Cucho’ en Champions League.

🇨🇴⚽️ GOL DE JUAN CAMILO ‘CUCHO’ HERNÁNDEZ El delantero de 27 años anotó el segundo gol del #Betis ante #Porto 1ª anotación en #ChampionsLeague Tercer gol de la temporada https://t.co/0f6YndumTt — Nicolás Cadena (@nicocadena_) October 14, 2026

En los 29 minutos que estuvo en cancha, el delantero de 27 años dejó números bastantes interesantes. Un gol, un remate, nueve de 13 pases acertados, 100 % de efectividad en sus pases largos, dos de tres regates completados, dos recuperaciones y cinco de ocho duelos ganados, fue el saldo del ex Columbus Crew.

Ahora bien, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández no fue el único ‘cafetero’ dentro del terreno de juego. Nelson Deossa fue titular y disputó 61 minutos. Un remate, 43 de 48 pases acertados, un pase clave, cuatro pases en el último tercio, uno de dos pases largos completados y una recuperación, fueron los datos y estadísticas del volante ‘tricolor’.

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