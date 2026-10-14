Betis vs Porto en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 14 de octubre

El conjunto español busca su segunda victoria del torneo para meterse a puestos de clasificación directa, mientras que los portugueses quieren sumar sus primeros tres puntos

Betis vs Porto, sigue el partido en vivo | Claro Sports

¡Alineaciones confirmadas!

Real Betis: Álvaro Vallés; Héctor Bellerín, Souza, Marc Bartra, Fran García; Facundo Bernal, Pablo Fornals; Rodrigo Riquelme, Isco, Abde Ezzalzouli; Troy Parrott.

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Martim Fernandes, Pablo Rosario, Jakub Kiwior; Alan Varela, Victor Froholdt, Gabriel Veiga; Pepê, André Silva, Borja Sainz.

Betis vs Porto, en vivo

¡La Champions League puede tener un nuevo enfrentamiento entre mexicanos! El Real Betis y el Porto se enfrentan este miércoles 14 de octubre en la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League 2026-27, en un partido que concentra la atención de los aficionados mexicanos por la presencia de Álvaro Fidalgo y Santiago Gimenez, quienes podrían encontrarse sobre el terreno de juego del Estadio La Cartuja, en Sevilla.

Ninguno de los dos futbolistas tiene asegurada la titularidad, pero existe la posibilidad de que ambos sumen minutos. Fidalgo y Gimenez han participado en tres encuentros y acumulan 60 minutos cada uno durante el inicio de la temporada. Además, ninguno tuvo actividad en los compromisos más recientes de sus clubes. Si ambos coinciden en la cancha, protagonizarían el noveno enfrentamiento efectivo entre futbolistas mexicanos en la historia de la Champions League, una lista que incluye a Rafael Márquez, Giovani dos Santos, Carlos Vela, Javier Hernández, Edson Álvarez e Hirving Lozano, entre otros.

El conjunto que dirige Manuel Pellegrini llega después de vencer 3-2 al Lille en su presentación europea y busca su segunda victoria, mientras que el Porto necesita recuperarse de la derrota 2-0 ante el Manchester City. El Betis también regresa a disputar un encuentro de Champions League en Sevilla después de 21 años. ¡Bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports! Sigue las alineaciones, las acciones, los goles y el resultado de un partido que podría escribir otro capítulo para el fútbol mexicano en Europa.

¿A qué hora juegan Betis vs Porto hoy 14 de octubre en Champions League 2026?

El encuentro entre el Real Betis y el Porto comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, este miércoles 14 de octubre de 2026. El Estadio La Cartuja de Sevilla será el escenario del compromiso correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 2 del Champions League 2026?

El Betis vs Porto se podrá ver en México a través de FOX y la plataforma de streaming FOX One. Además, Claro Sports ofrecerá el seguimiento del encuentro mediante su minuto a minuto, con información de las alineaciones, goles, cambios, tarjetas y las acciones del partido, con especial atención a la posible participación de Álvaro Fidalgo y Santiago Giménez.

Alineaciones del Betis vs Porto, al momento

A la espera de la confirmación oficial de los equipos titulares, Manuel Pellegrini y Francesco Farioli definirán la participación de los mexicanos Álvaro Fidalgo y Santiago Gimenez, quienes aparecen como alternativas para ingresar durante el encuentro.

Real Betis | Alineación probable: Álvaro Vallés; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Pablo Fornals; Rodrigo Riquelme, Isco, Abde y Troy Parrott.