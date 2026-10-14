Efraín Juárez y su salida de Pumas: “Al día de hoy nunca me ha llamado Sancho, yo no hice nada”

El entrenador mexicano recordó su etapa con los universitarios, la conexión con la afición y las circunstancias de su salida

Efraín Juárez habló sobre las circunstancias que rodearon su salida de Pumas y las versiones que surgieron acerca de su relación con la directiva universitaria. En entrevista exclusiva con Claro Sports, el entrenador mexicano aseguró que fue él quien planteó la posibilidad de dejar el equipo y reveló que, desde entonces, no ha recibido ninguna llamada de Antonio Sancho, con quien negó haber tenido problemas personales.

“Se dijeron muchas cosas, esa es la verdad. Se habló de muchísimas especulaciones y la verdad, tonterías. De hecho, hoy todavía siguen. Hoy me despierto y tengo mensajes de gente de decir: ‘Oye, están diciendo que sí tenías problemas'”, relató el técnico, quien recordó que su decisión fue comunicada directamente al presidente del club.

“Hablé con mi presidente, lo miré a los ojos, le dije: ‘Oye, estoy pensando esta decisión’. Ellos obviamente en algún momento no lo aceptaban porque, pues, ‘oye, vamos a seguir con el proyecto’. Yo le decía: ‘Realmente necesito tomarme un tiempo'”, explicó.

Respecto a su relación con Antonio Sancho, Juárez rechazó que existieran conflictos personales y señaló que las diferencias que pudieron presentarse durante su gestión correspondían a situaciones relacionadas con el funcionamiento del equipo y las decisiones deportivas.

“Yo no tengo ningún problema. Tan es así que él estuvo en mi boda con su esposa. Que es normal, obviamente, que mi director deportivo juzgue cosas, porque es parte de su trabajo también, y que a lo mejor en esa estira y afloja, pues: ‘Oye, ¿por qué jugaste con línea de cuatro cuando teníamos que jugar con línea de cinco?’. Pero eso es normal del fútbol”, comentó.

Sin embargo, el entrenador reconoció que la falta de comunicación con Sancho después de su salida es una situación que le genera tristeza, aunque dejó abierta la posibilidad de aclarar lo sucedido si vuelven a encontrarse.

“A mí me deja un poco triste que cuando yo hablo con el presidente de tomar la decisión, hasta el día de hoy nunca me ha sonado el teléfono de Toño Sancho y yo no hice nada. Algún día nos encontraremos a lo mejor y aclararemos las cosas. Yo desde mi parte tengo la conciencia muy tranquila, que siempre fue una relación buena, cordial, de trabajo”, sostuvo.

Juárez también reiteró que su salida no modificó el agradecimiento que mantiene hacia las personas que confiaron en él para hacerse cargo del equipo universitario.

“Yo di la vida, el alma, mi corazón, mi trabajo, me salieron canas, me estaba quedando por el club. Pero no solo por los Pumas, porque así soy. Hoy doy lo mismo, mi todo por esto. Esa es la realidad, porque ellos confiaron en mí”, expresó.

¿Por qué Efraín Juárez decidió regresar a Pumas después de 15 años?

Además de aclarar las circunstancias de su salida, Efraín Juárez recordó su etapa como entrenador de Pumas y los motivos que lo llevaron a aceptar el proyecto después de permanecer durante varios años fuera de México.

“Yo me fui en el 2010 después del Mundial y regreso en el 2025, 15 años después. Yo tenía 15 años de que me había ido del club y tenía mucho tiempo que no estaba en México, entonces realmente no entendía. O sea, a lo lejos puedes tener, pero nunca estás en el contexto claro, porque la zona, el cambio de horario y tú estás en tus cosas, es complicado seguir muchas cosas de lo que pasa”, explicó.

El entrenador recordó que su salida como futbolista ocurrió después de una etapa en la que Pumas había conquistado distintos campeonatos. Por ello, reconoció que al regresar encontró un panorama que no conocía de primera mano.

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“Yo me voy con un club que es bicampeón con Hugo, campeón con Tuca y al siguiente año son campeones con Memo. Yo me voy con un club gigante, enorme. Y cuando regreso 15 años después, yo no sabía la magnitud de lo que había pasado en el club, no porque no tendría conocimiento, sino porque no lo viví, no lo experimentaba”, señaló.

“Cuando llego, sí llego a un club que había pesimismo, que había mucha resignación a que no iba a pasar mucho. Realmente, te voy a ser bien sincero, gente muy cercana me decía: ‘Cometiste un error en ir a Pumas. ¿Por qué te metes ahí? Es imposible, eso no lo saca nadie, no hay manera'”, agregó.

Pese a las advertencias que recibió, Juárez aseguró que su identificación con Pumas fue uno de los motivos que lo llevaron a aceptar la dirección técnica, pues consideraba que tenía una oportunidad de corresponder a lo que había recibido durante su etapa como jugador.

“Una de las cosas por las que yo decido, entendiendo el contexto, que no lo tenía tan claro, fue el amor, el cariño, un poquito regresarle todo eso que me dieron a mí de jugador, porque es en los momentos importantes, cuando están jodidos, cuando se ve a la gente”, expresó.

Al hacer un balance de su gestión, el entrenador recordó los resultados que consiguió el equipo y el proceso que atravesaron los futbolistas hasta disputar una final.

“Hubo altas, hubo bajas, pero terminamos en un proceso de líderes generales, la mayor cantidad de puntos en la historia de torneos cortos en el club, la mejor ofensiva, la segunda mejor defensiva, un equipo muy sólido que nos quedamos a nada de ser campeones, esa es la realidad”, sostuvo.

La conexión con la afición de Pumas que marcó a Efraín Juárez

Otro de los temas que abordó Juárez fue la relación que construyó con los aficionados universitarios. Aunque reconoció que los resultados contribuyeron a generar expectativas alrededor del equipo, aseguró que el respaldo de los seguidores es una característica que siempre ha identificado a la institución.

“Yo no la regresé. Pumas siempre ha tenido esa ilusión, ese club siempre ha tenido esa afición. Es una afición exigente, pero también al mismo tiempo es que te respalda y se mata por ti en todo momento. Es una afición que le agradezco enormemente, no solo de entrenador, sino de jugador”, comentó.

El técnico también recordó lo que significó perder la final después del recorrido que había tenido el equipo durante su gestión. Para Juárez, la derrota tuvo un impacto que fue más allá de no conseguir el campeonato.

“A mí me dolió muchísimo, me dolió no por perder la final, es porque creo que la afición, por todo lo que habíamos logrado, se merecía. Efraín Juárez, la afición y el club se merecían, porque la pasamos gorda por momentos complicados en el club y al final todo se conjuntó para estar ahí peleando y desafortunadamente no se logró el objetivo”, manifestó.

A pesar de no conquistar el título, Juárez consideró que uno de los resultados de su trabajo fue recuperar la identificación de los aficionados con el equipo y conseguir que se sintieran representados por lo que ocurría dentro de la cancha.

“Sí puedo decir que la conexión, el equipo, Efraín Juárez, esos Pumas con la gente, de esas veces que yo llegué y que a lo mejor antes que yo no lo sentía, que no estaba tan… Eso muchas veces es más importante que un campeonato, porque tú regresas algo adentro, el creer, el sentirte orgulloso de salir los lunes, ir a tu trabajo, ir a tu escuela poniéndote la de los Pumas, sacando el pecho”, señaló.

“Eso hasta se me pone la piel chinita. Eso vale más que si ganaste, perdiste, eso no tiene precio y eso es lo que nosotros hicimos realmente, que la gente se sentía orgullosa de salir a la calle con la de los Pumas”, añadió.

¿Efraín Juárez regresaría a dirigir a Pumas?

Durante la entrevista, el entrenador también fue cuestionado sobre la posibilidad de regresar a Pumas. Juárez no descartó volver a ocupar el banquillo universitario y explicó que su vínculo con la institución permanece independientemente de su situación profesional.

“Uno siempre regresa a su casa. O sea, yo me fui de casa de mis papás a los 17 años y tengo mi casita ahí en México. Eso no quiere decir que al final esto también no deja de ser una industria, un trabajo, pero sigo conociendo al que abre la puerta, a la secretaria, al doctor, que yo me fui y sigue ahí, al jardinero”, expresó.

Para el técnico, su historia como futbolista y entrenador forma parte de una relación que no terminó cuando dejó de dirigir al equipo. “Esa es tu casa. Es tu casa. ¿Regresar? Es que no tengo por qué regresar, yo siempre pertenezco ahí”, afirmó.

De esta manera, Juárez dejó abierta la posibilidad de volver a Pumas en el futuro, aunque su principal aclaración estuvo relacionada con las circunstancias de su salida y la falta de comunicación con Antonio Sancho, con quien aseguró haber mantenido una relación de trabajo durante su etapa al frente del conjunto universitario.