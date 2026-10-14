Raúl Jiménez y la Selección Mexicana: los números que respaldan su continuidad rumbo al Mundial 2030

El delantero será operado de la rodilla y volvería en enero de 2027, pero sus 49 goles y su actuación en el Mundial 2026 mantienen abierto su ciclo

Raúl Jiménez estará fuera de actividad hasta enero de 2027, pero su lesión no necesariamente representa el cierre de su etapa con la Selección Mexicana. Wolverhampton informó este miércoles 14 de octubre que el delantero será operado el viernes 16 por una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, después de que el tratamiento conservador no produjo la recuperación esperada. El atacante necesitará alrededor de tres meses de rehabilitación y, como primera consecuencia, se perderá los partidos contra Jamaica correspondientes a los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

La noticia llevó a Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Mayores Varoniles, a reiterar que Jiménez continúa dentro de los planes del Tricolor. El directivo señaló que se trata de “un jugador que es muy importante para la Selección” y añadió que todavía tiene “mucho fútbol que dar”. La afirmación abre una pregunta que va más allá de su recuperación: con 35 años, ¿los números del delantero todavía respaldan su continuidad y existe una posibilidad de que alcance otro ciclo mundialista?

Jiménez cuenta con más de 13 años de trayectoria internacional. Debutó con México el 30 de enero de 2013, en el empate 1-1 ante Dinamarca, y anotó por primera vez el 11 de julio de ese año frente a Canadá durante la Copa Oro. Desde entonces participó en Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el Mundial 2026, además de conquistar las Copas Oro de 2019 y 2025 y la Concacaf Nations League 2024-25. A nivel de clubes tiene contrato con Wolverhampton hasta junio de 2028, por lo que su vínculo actual todavía abarca prácticamente dos temporadas después de su regreso previsto.

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¿Cuántos goles tiene Raúl Jiménez con México y qué tan cerca está del récord de Chicharito?

El principal dato que sostiene su candidatura es su producción con la Selección Mexicana. Raúl Jiménez acumula 49 goles y ocupa el segundo lugar entre los máximos anotadores históricos del Tricolor, después de superar el registro de Jared Borgetti. La marca de Javier ‘Chicharito’ Hernández es de 52 tantos, por lo que Jiménez necesita solamente tres goles para igualarlo y cuatro para quedarse en solitario con el primer puesto.

Su regreso al protagonismo también ocurrió después de un periodo prolongado fuera de las convocatorias importantes. Tras Qatar 2022, Jiménez no participó en las finales de la Nations League 2023, la Copa Oro de ese año, el Final Four de la Nations League 2024 ni la Copa América 2024. Volvió a finales de ese año contra Estados Unidos y recuperó terreno durante la Nations League 2025: marcó ante Honduras en cuartos de final, consiguió un doblete contra Canadá en semifinales y otro frente a Panamá en la final. Posteriormente añadió tres goles en la Copa Oro 2025, torneo que terminó con México como campeón.

El Mundial 2026 confirmó esa recuperación dentro del ataque mexicano. Antes de esa edición, Jiménez había participado en tres Copas del Mundo sin marcar y sin iniciar un encuentro como titular: acumulaba apenas 116 minutos repartidos en seis apariciones. En 2026 cambió ese registro al anotar tres goles, primero frente a Sudáfrica en el partido inaugural, después contra Ecuador en dieciseisavos de final y finalmente ante Inglaterra en octavos. Así, sus últimos dos años con México incluyeron goles en Nations League, Copa Oro y Copa del Mundo.

¿Raúl Jiménez quiere seguir jugando con la Selección Mexicana tras el Mundial 2026?

El propio delantero ya había anticipado que no consideraba al Mundial 2026 como una fecha automática para retirarse de la selección. En el documental de Claro Sports La Selección en Tus Manos, publicado antes de aquella Copa del Mundo, explicó que no pensaba asumir su último partido mundialista como el final inmediato de su carrera internacional. También reconoció que hablar de llegar hasta el Mundial 2030 significaría extender demasiado la proyección en ese momento.

“No es algo que yo diga ‘ya acaba el Mundial y ahí es mi último partido’. No te digo que voy a llegar al Mundial del 2030, porque también sería alargarle”, comentó Jiménez en la producción de Claro Sports. “Si yo estoy bien y me siento bien y quien esté en ese momento, que se puede decir Rafa es el entrenador y me quiere seguir convocando, yo adelante, yo feliz”.

Jiménez condicionó aquella continuidad a dos factores: su estado físico y las decisiones del cuerpo técnico. Ese planteamiento adquiere relevancia después de la lesión de rodilla. Si cumple el periodo de aproximadamente tres meses establecido por Wolverhampton, su regreso podría producirse en enero de 2027, todavía con año y medio de contrato por delante antes de llegar a junio de 2028. La operación, por tanto, interrumpe su actividad durante el cierre de 2026, pero por sí sola no determina el final de su trayectoria internacional.

¿Quiénes competirán con Raúl Jiménez por un lugar en el ataque de México?

La competencia también será determinante. Entre las alternativas de la Selección Mexicana en ofensiva aparecen Armando ‘Hormiga’ González, Santiago Gimenez, Germán Berterame, Guillermo ‘Memote’ Martínez, Henry Martín y Julián Quiñones, aunque este último ha desempeñado principalmente funciones desde el costado izquierdo y no como un centrodelantero fijo. Frente a esas opciones, Jiménez conserva como argumento una producción de 49 goles internacionales, además de su actividad reciente en partidos de eliminación directa y competencias oficiales.

La falta de gol de los delanteros quedó expuesta durante el inicio de la etapa de Rafael Márquez como seleccionador. México abrió este ciclo con dos empates y dos derrotas y apenas dos anotaciones en cuatro partidos, pero ninguna correspondió a un centrodelantero: Gilberto Mora, mediocampista, marcó ante Colombia, mientras que Víctor Guzmán, defensa central, convirtió frente a Perú. Durante esos encuentros tuvieron minutos Armando ‘Hormiga’ González, Santiago Gimenez y Germán Berterame, sin que alguno consiguiera anotar. Guillermo ‘Memote’ Martínez y Henry Martín no fueron incluidos en la primera convocatoria de Márquez, mientras que Julián Quiñones estuvo ausente por lesión y no por una decisión basada en su rendimiento.

Armando ‘Hormiga’ González, de 23 años y actual delantero del Olympiacos, suma un gol en 11 partidos con la Selección Mexicana. Su única anotación llegó el 25 de febrero de 2026, en el triunfo de 4-0 sobre Islandia. Márquez le dio actividad durante la última Fecha FIFA, con 74 minutos frente a Colombia, 18 contra Estados Unidos y 64 ante Chile, pero terminó los tres compromisos sin goles ni asistencias.

El caso de Santiago Gimenez presenta una muestra internacional mucho más amplia, aunque también una sequía prolongada. El atacante de 25 años del Porto registra seis goles en 54 partidos con México y no marca desde el 9 de septiembre de 2025, cuando anotó en el empate 2-2 ante Corea del Sur. Desde entonces acumula 10 encuentros sin gol ni asistencia. Durante el Mundial 2026 participó en cuatro de los cinco partidos de México, todos como suplente, sin anotar; y en la última Fecha FIFA sumó 29 minutos ante Perú, 72 contra Estados Unidos y 26 frente a Chile, nuevamente sin convertir.

Raúl Jiménez, sus números de referente en México | Claro Sports

Germán Berterame también regresó al panorama de la selección con Rafael Márquez después de quedarse fuera del Mundial 2026. El delantero de 27 años del Inter Miami acumula dos goles en 12 encuentros con México y su última anotación se produjo el 25 de enero de 2026 ante Bolivia. En este nuevo ciclo recibió 16 minutos frente a Colombia, 61 contra Perú y 72 ante Chile, pero tampoco consiguió marcar. Por detrás aparece Guillermo ‘Memote’ Martínez, de 31 años y jugador de Tigres, quien suma tres tantos en 14 apariciones. Javier Aguirre lo llevó al Mundial 2026, donde disputó 63 minutos contra Chequia y nueve frente a Inglaterra, aunque Márquez no lo incluyó en su primera convocatoria.

Entre las alternativas con mayor experiencia aparece Henry Martín, quien tiene 11 goles en 46 partidos con México, aunque no juega con el Tricolor desde el 19 de noviembre de 2024, fecha en la que anotó dos veces en el 4-0 sobre Honduras por los cuartos de final de la Nations League. Las lesiones limitaron posteriormente su continuidad internacional, pese a que en el Apertura 2026 registra seis goles con América.

Distinto es el caso de Julián Quiñones, cuya función habitual no es la de un centrodelantero fijo, sino la de un atacante que parte desde el costado izquierdo. Su producción, sin embargo, quedó reflejada en el Mundial 2026, donde marcó cuatro goles, ante Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra. Por eso, aunque puede representar una opción ofensiva, su perfil no compite exactamente por el mismo puesto que los otros mencionados.

Por edad, la disputa también representa un cambio generacional. Jiménez tendrá 36 años durante 2027, pero su contrato con Wolverhampton hasta mediados de 2028 le permite proyectar al menos un periodo adicional de competencia a nivel de clubes. Si recupera continuidad después de la cirugía y mantiene producción ofensiva, existe margen para que dispute durante uno o dos años más un lugar en las convocatorias. Ese escenario no garantiza titularidad ni permanencia, pero sus registros obligan a que cualquier delantero que busque desplazarlo compita contra el segundo máximo goleador histórico de México.

¿Raúl Jiménez podría jugar el Mundial 2030 con la selección mexicana?

El Mundial 2030 representa una proyección distinta: Jiménez tendría alrededor de 39 años, por lo que su presencia dependerá de mantener actividad profesional, superar la recuperación de la rodilla y conservar rendimiento frente a delanteros de menor edad durante los próximos ciclos. Sus 49 goles, cuatro Mundiales disputados, tres tantos en la Copa del Mundo de 2026 y su recuperación del puesto después de quedar fuera de varias convocatorias entre 2023 y 2024 respaldan su continuidad inmediata una vez que reciba el alta médica. Llegar a una quinta Copa del Mundo todavía no puede darse por hecho; por ahora, los números sí mantienen abierta la posibilidad de que su etapa con la Selección Mexicana se extienda más allá de 2026.