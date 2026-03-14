El AEL Limassol de Memo Ochoa pierde con Omonia Aradippou y va a la pelea por no descender

El portero mexicano fue titular y jugó los noventa minutos sin poder impedir el tropiezo de su equipo en la última jornada de la Liga de Chipre

AEL pierde con Omonia Aradippou. | Captura Claro Sports

El AEL Limassol de Guillermo Ochoa cerró la temporada regular de la Primera División de Chipre con una derrota de 2-1 ante el Omonia Aradippou en el Alphamega Stadium. El partido correspondió a la jornada 26 de la Liga de Chipre, última fecha de la fase regular, y Ochoa apareció como titular en el once del club local.

El primer golpe llegó al minuto 23. En un tiro de esquina por la izquierda, Giorgos Pontikos ganó dentro del área chica y conectó de cabeza para el 0-1. El AEL respondió de inmediato, pero no encontró el empate. Dos minutos después, Thapelo Maseko quedó libre en el segundo poste y mandó su remate al travesaño. Más tarde, al 31’, Léo Natel cobró un tiro libre por el centro y el arquero serbio del Omonia desvió a tiro de esquina.

El cuadro de Limassol buscó la reacción tras el descanso y encontró en Ochoa una respuesta para seguir con vida. Al minuto 56, el portero mexicano resolvió dos remates en la misma acción y evitó el segundo gol visitante. Esa intervención sostuvo al AEL en el partido en el momento de mayor presión del rival.

La igualada cayó hasta el cierre. Al 84’, Fernando Forestieri entró de cambio y marcó de cabeza en su primer contacto para el 1-1. El registro del partido en Goaltail ubica el gol del atacante del AEL al 85’. Cuando el equipo local parecía rescatar un punto, el Omonia volvió a cargar por la derecha y al 87’ Stavros Georgiou apareció con otro cabezazo para el 2-1.

La derrota dejó al AEL sin respuesta en su último juego de fase regular. Con este resultado, el club de Guillermo Ochoa se queda con 33 puntos en el lugar 8 de la tabla, mientras el Omonia Aradippou sube al séptimo sitio con 34 unidades. El conjunto de Limassol entrará ahora a la fase por la permanencia, en una liga que divide a los 14 clubes en dos grupos tras 26 partidos: los seis primeros pelean por el título y los ocho restantes juegan por evitar el descenso.

Para Ochoa y el AEL, el cierre de la fase regular dejó una tarea clara. La siguiente etapa pondrá al equipo en la ruta por sostener la categoría. La caída ante Omonia Aradippou cambió el cierre de la tabla y también el tono con el que el club entrará al tramo final del campeonato.

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