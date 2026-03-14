Oficial: Aldair Quintana se despide del Atlético Bucaramanga

Aldair Quintana rescindió su contrato con el Atlético Bucaramanga y tendría todo acordado para llegar a Independiente del Valle de Ecuador.

Aldair Quintana rescinde su contrato con Atlético Bucaramanga | Vizzor

Lo que era un rumor a voces se confirmó. Aldair Quintana no es más jugador del Atlético Bucaramanga. El guardameta que fue fundamental para el primer y único título del conjunto de la ciudad bonita rescindió su contrato con la institución santandereana el pasado viernes 13 de marzo.

Mediante un comunicado oficial, Atlético Bucaramanga hizo oficial la salida de Aldair Quintana del club. “La institución deja claro que esta determinación obedece única y exclusivamente a la voluntad personal del futbolista y no corresponde a decisiones administrativas, deportivas o disciplinarias adoptadas por el club” afirmaron los ‘leopardos’ que claramente no querían desprenderse de uno de los mejores porteros de su historia, sino el mejor.

Comunicado oficial sobre Aldair Quintana | atleticobucaramanga.com

Dicho esto, desde el partido de la decimoprimera fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I que se disputa este sábado 14 de marzo ante Internacional de Bogotá, Atlético Bucaramanga no contará con su arquero titular. Luis Vásquez será quien tome el puesto de guardameta titular en los ‘leopardos’.

Los número de Aldair Quintana con Atlético Bucaramanga

Con 31 años, Aldair Quintana le pone fin a una historia con Atlético Bucaramanga que duró un poco más de dos años. Desde el año 2024, el ex Atlético Nacional y Deportivo Pereira, decidió vestirse de leopardo y se convirtió en uno de los grandes referentes de la institución.

Tiempo en el que registró 120 partidos jugados con la camiseta amarilla y verde. 98 goles recibió y dejo un saldo de 54 vallas invictas. De hecho, su rendimiento dio pie para que fuera muy opcionado para estar dentro de alguna convocatoria de la Selección Colombia.

Todo parece indicar que el próximo equipo de Aldair Quintana será Independiente del Valle de Ecuador. De confirmarse ese traspaso sería la primera experiencia en el exterior del guardameta nacido en Ibagué. Orsomarso, DIM, Tolima, Huila, Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga, han sido todos los clubes de su carrera como futbolista profesional.

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